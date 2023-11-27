美PCE物價料降溫 或2024上半年減息

美股季度業績期將落幕，市場焦點轉至即將公布的關鍵通脹數據，即聯儲局最重視的個人消費開支（PCE）物價指數，料10月的整體PCE物價的按年升幅會回落至3.1%，而撇除食品及能源後的核心PCE物價升幅料回落至3.5%，分別較9月減少0.3個百分點及0.2個百分點。

通脹的穩步回落，一方面反映聯儲局可能無必要繼續加息，甚至有機會將減息的時機提前；惟同時意味着，佔美國整體經濟三分之二的消費開支增長已漸見疲態。富國銀行報告指出，在過去的4個月，美國居民消費開支平均按月增長幅度為0.6%，但居民實際可支配收入（撇除通脹後）卻已經開始下跌。換言之，目前的消費增長是以犧牲將來的支出作為代價，9月個人儲蓄率亦跌至3.4%，為年內低位。

富國銀行預期，收入增長疲軟將會成為影響未來一年消費者開支的關鍵因素。市場對於聯儲局減息時機的預測亦不斷推前，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，當局明年5月開始減息的機會達到47.9%，而6月時減息的機會達到70.8%。按照目前的經濟軌迹，明年上半年減息的機會相當之大。

美股年尾表現較佳 展望本周，兩大雲服務公司將公布業績，分別是道指藍籌股、主業是客戶管理系統（CRM）的Salesforce，以及獲股神巴菲特持有的愛股Snowflake。而根據歷史往績，美股在臨近年尾通常表現會較好，自1950年以來，標指在感恩節過後至新年期間，平均錄得2.57%的升幅，且有近八成的年份都錄得上漲。

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