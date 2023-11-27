美零售旺季 增速恐呆滯

民眾花錢審慎 「黑五」銷售僅升2.5% 儘管歐美急於重啟疫後經濟，但高息持續不下，英美房貸利率以至租金等生活成本飆升，進一步拖累消費需求，美國全國零售商聯會（NRF）預期11至12月年尾節日購物旺季，全美銷售額增長速度可能為5年以來最低，按年僅增3至4%。萬事達卡旗下SpendingPulse最新報告稱，不包括汽車銷售於剛過去的美國「黑色星期五」零售銷售額按年僅升2.5%，足見疫後報復式消費高峰已過。

上周四為美國感恩節，亦是當地年尾假期購物旺季的開鑼日子，不過，據NRF最新估算，11至12月黃金檔期，銷售額預料介乎9,573億至9,666億美元，以中位數計按年增3.49%，意味銷售額雖有望創下新高紀錄，但增速卻放緩至2018年後新低。NRF總裁兼行政總裁Matthew Shay稱，美國家庭受高通脹及按揭開支大增困擾，消費者將審慎花錢，零售銷售行情因而再面臨難題。

網購成亮點 交易料漲9% 惟NRF仍看好消費領域的韌性，預估消費者會在生活必需品等優先事項上花錢，並預測薪金增長和低失業率將為年尾銷售旺季提供支撐。NRF對年底節日銷售檔期的預測，與個別會計師行的看法相呼應，鑑於消費者將根據日常需求來考慮購物的優先順序，有會計師行亦預估美國是次假期的銷售增速或陷5年來最弱，今年11月至明年1月期間實體店和網上渠道的銷售額預計將按年增3.5至4.6%，總額達到1.54萬億至1.56萬億美元。

假日購物旺季仍非全然愁雲慘霧，按NRF估計，網購交易額預料介乎2,737億至2,788億美元，增幅介乎7至9%。據SpendingPulse剛出爐的「黑色星期五」戰績報告，隨着消費者在網上購買優惠商品，上周五的電子商務銷售額按年增長8.5%，實體店內銷售額則升1.1%。

不過，雲端軟件公司Saleasforce就較審慎，估計11月及12月美國網上銷售額比去年同期只有1%增幅，或為5年來最低增速。Saleasforce補充，上周感恩節的全日銷售大致符合預期，到「黑色星期五」開始升溫。業界指，今年美國消費者不但更精挑細選、出手亦沒以往大方。

有會計師行的調查發現，中等收入族群即年收入在10萬至20萬美元之間的家庭，今年只計劃增加約2%的支出，為2,167美元，因大學債務負擔加上實際薪資增長乏力，使這群受訪者對假期支出不太樂觀，再加上樓市停滯不前，亦加重他們負擔。

英國人傾向聖誕削支出 同樣大受高通脹衝擊購物情緒的，還有英國。全球大型管理顧問公司埃森哲（Accenture）的調查顯示，有三分之二的英國成年人預期在今年聖誕節削減支出，該調查結果遠較上述會計師行的調查更為悲觀。外媒報道，Accenture在調查指，出於對生活成本費用的擔憂，英國人縮減送禮、外出用餐、居家食用等開支。調查還發現，半數以上受訪英國成年人不打算利用「黑色星期五」、緊接而來的「網絡星期一」或聖誕節翌日「拆禮物日」（Boxing Day）的促銷折扣進行消費。

債務風暴席捲英企 衝擊經濟 隨着債務風暴的加劇，連港人移民英國熱門地之一、英國第二大城市伯明翰都宣布破產，位處英國的英格蘭及威爾斯不少企業也逃不過相同命運。官方數據顯示，截至9月底止的第三季期間，英格蘭和威爾斯共有6,208家註冊公司破產，按季雖然回落近2%，但按年增約一成，且以過去兩季（即4至9月）計，更攀升至2009年全球金融危機以來高位。

逾7萬家建築公司財困 英國律師事務所Ashurst的重組主管對外媒坦言，當下很難意識不到經濟衰退的風險。從過去12個月來看，旅館、餐廳和零售商受到的衝擊最大，上季則以建築業受到的打擊最大。企業破產及重組顧問公司Begbies Traynor警告，英國有5,919家建築公司正處於「嚴重」（Critical）財務困境，而處於「必須注意」（Significant）財務困境更多達72,257家，佔英國建築公司總數的20%。

Begbies Traynor執行主席Ric Traynor進一步指出，建築業長期以來一直是經濟好與壞的風向標，目前有超過7萬家公司陷入必須注意的財務困境，近6,000家公司陷入更嚴重的財務困境，這通常是正式破產的先兆。而上述數據正反映此前因多項為企業提供喘息空間的措施而被推遲的債務風暴，很可能會爆發，這將為整個經濟帶來衝擊。

美企無力償債加速破產 曾有着獨角獸光環的美國共享工作空間初創企業WeWork，以至擁有近百年歷史的貨運企業Yellow亦在今年先後走上破產之路，背後離不開債務堆積如山無力償還，隨之掀起的更是以萬計的員工陷入失業漩渦，因此美國10月失業率攀升至3.9%的近兩年高位並非無迹可尋。美國法院最新統計顯示，疫後截至9月底止一年期間，新增企業破產個案按年急升30%，高達17,051宗。

聯儲暴力加息代價大 愈來愈多企業無法承受沉重的利息負擔，據信貸評級機構標準普爾旗下標普全球統計，首9個月資產和負債達到一定規模以上的美國企業聲請破產案件共計516宗，比去年同期的263宗幾乎倍增，直逼受疫情所困的2020年同期水平。單計今年9月錄得62宗，按月增一成，可見破產申請加快。

綜觀今年美企申請破產案件的走勢，每個月都以超過50宗的速度持續累積，是2021年初以來未曾出現的情況。美媒一直警告，美國聯儲局將為暴力加息付出高昂代價，如抑制市場對商品、勞工的需求來對抗通脹，顯然要為企業走向破產負責。年初至今，美國創投基金硅谷銀行母公司硅谷銀行金融集團（SVB Financial Group）、美國50年老牌家具商Bed Bath & Beyond、第3大連鎖藥房營運商Rite Aid、全球牙科器材巨頭SmileDirectClub等大型企業都在今年尋求破產保護，甚至於上半年出現至少有7家大型公司在48小時內申請破產保護，創下2008年來最嚴峻的紀錄。

諮詢公司Cornerstone Research提到，巨企破產個案數目加快，尤其是零售、服務及製造業的公司正在推升增長，今年申請破產的大型零售商普遍指出，通脹導致營運成本上升、現有債務利率上升，以及新冠疫情的影響持續，包括消費者需求減少和長期供應鏈中斷。

不少英國人擔憂生活成本不斷提高，已開始減少送禮、外出用餐等。 美國愈來愈多企業無法承受沉重的利息負擔。 美國年尾黃金檔期銷售額 建築業向來是經濟好與壞的風向標。