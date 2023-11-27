12月外匯展望：全球通脹趨緩 各國幣策待變

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，市場交易員和投資者大部分會選擇在12月「歲晚收爐」，同時制訂明年部署，因此在排除突發不可預測的情況，包括中東地緣政治局勢、俄烏衝突等出現急劇變化下，預料各類金融市場產品將會於12月維持窄幅區間上落為主。

他指出，隨着環球主要國家通脹顯著回落，預計美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行、澳洲央行、加拿大央行及新西蘭央行過去接近兩年的進取加息步伐將會邁向終止，最快可能在明年夏天開始啟動減息。然而，各央行仍會視乎當時通脹數據及經濟走勢才作最終決定。另一主要經濟體日本，預計日本央行將維持量化寬鬆貨幣政策不變。

美元近期跌得多 反彈可期 李焜明又稱，美元匯價在今年內兌各主要貨幣個別發展，其中兌歐元、英鎊、瑞郎匯價下跌，但兌日圓、澳元、紐元及加元匯價上升。截至11月22日為止，美匯指數52周波幅介乎99.58至107.35，按年跌3.97%。整體而言，投資者聚焦12月聯儲局舉行聯邦公開市場委員會（FOMC）議息會議後公布的議息結果、未來貨幣政策取態及經濟展望。美國今年的經濟發展優於其他主要發達國家，通脹數字也顯著回落，他預測這個良好經濟發展步伐將延續至明年上半年，有利支持美元匯價走勢。

美國10月整體消費物價指數（CPI）按年升幅由3.7%放緩至10月的3.2%，核心CPI升幅由4.1%放緩至4%，均低於市場預期。上古國際集團董事梁彥穎表示，美國通脹壓力看似紓緩，但事實是CPI剛開始改變計算方法，利用12個月的移動平均（Moving average），把急升和急跌的數據平滑了。這令往後的CPI或許不會有太大變動，但亦很難急速下跌。因應最新利率期貨顯示，市場近95%預期聯儲局12月不會加息，他亦認同當局在12月按兵不動機會大。

梁氏預期，由於美匯指數近期向下調整速度較急且幅度較大，所以不排除美匯會在12月反彈，但上升幅度料不會太大。

英鎊勢陷波動 憂衰退持續 今年以來，英鎊兌美元顯著回穩，暫錄約3.27%升幅，但過去3年仍累貶約6.23%。李焜明表示，英國與歐元區算是難兄難弟，預測英國可能從今年第三季起持續兩至3季陷入經濟衰退，並於2024年首兩季至3季錄得負增長0.2%。利率政策方面，他相信英倫銀行過往進取的加息態度邁向終結，惟英國勞動市場人手緊張，因而持續推高僱員薪金上升及服務業通脹仍會高企，預期英鎊12月上落波幅為1.22至1.27水平。

歐元無力大升 經濟拖後腿 歐元兌美元年內升約1.72%，過去3年則累計貶值達8.06%。李焜明稱，俄烏衝突、疫情等衍生的負面因素拖累歐元區經濟復甦步伐，他預測歐元區將會步入輕度衰退，勞動市場緊張將放緩，並預計歐元區失業率會逐步升至6.5%。歐元兌美元方面，12月估計在1.06至1.11的500點子區間內上落。

此外，歐元區通脹近月顯著回落，但核心通脹及服務業通脹數字仍熾熱。歐洲央行在9月加息0.25厘後，會後發表了鴿派聲明，所以他認為，央行從去年初開始啟動持續的加息步伐不排除會邁向終結，並預測明年下半年利息有下調空間壓力，從而減低企業營商成本壓力及刺激國民消費意欲，以有效帶動經濟回穩。

日圓年內挫逾14% 難有起色 日圓匯價是今年以來表現最差的主流貨幣，兌每美元年內大幅下跌14.12%，並在過去3年累積貶值高達43.12%。由於日本央行在貨幣政策與其他歐美央行取態南轅北轍，奉行超寬鬆貨幣政策，投資者因而傾向選擇日圓作為套息交易以賺取利率及匯價差距。12月走勢上，料日圓匯價會在146至151區間上落。

李焜明又指，日本欠缺原油和礦產等天然資源，因而推高生產業成本，加上國民年紀老化，難以與其他國家競爭，相信日本央行可能在明年4月後考慮收緊貨幣政策。

澳元未急降息 上望68美仙 主流商品貨幣年內同步下跌，其中澳元兌美元累挫約3.96%，而過去3年累積貶值約10.19%。

澳洲央行剛在11月上調利率0.25厘到4.35厘的12年高位，李焜明認為，這已是過往持續調升利率的終點。然而，澳洲央行下調利率的空間，可能比歐美央行稍遲，預料首次下調利率的時間可能在明年9月。今年澳洲整體經濟穩健發展，料全年經濟按年增1.9%，明年經濟亦升1.6%，更帶動澳洲樓價愈趨熾熱。他預測澳元在12月波幅低位在63美仙，高位上望68美仙。

人幣匯價續受制7.12水平 離岸人民幣兌每美元匯價過去52周在6.6969至7.3684區間交易，按年僅回落約0.51%。李焜明預計內地今年經濟增長介乎5至5.5%，但明年經濟增長或降至4.9%，主因中央沒有推出大型的刺激經濟發展方案。

此外，內地房地產及地方債務危機龐大，外資流入減少及國民消費意欲減退，加添內地經濟發展憂慮。踏入12月，他預測離岸人民幣兌每美元波幅在7.12至7.2區間內。