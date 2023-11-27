港股望年結粉飾櫥窗 先睇18800

港股距離收爐只是餘下一個月時間，回望恒生指數截至上周五止，反彈幅度暫時約2.61%，扭轉連續3個月的跌浪。隨着包括民企及國企在內的50間內房「白名單」有望出爐，市場估計中央政府正為一眾陷入債務困境的地產商「續命」。展望12月港股後市走勢，專家普遍認為倘若配合人民幣升值，12月恒指有望再現「粉飾櫥窗」效應，恒指先看18,800點。

過去10年錄4升6跌 人民幣匯價近期明顯轉強，離岸人民幣兌每美元已狂飆逾2,000點子，上周更升穿7.15，為7月來最高，而恒生指數公司早前曾發表網誌，指出在過去12個月人民幣與恒指、國指及恒生綜合指數的相關係數分別為0.55、0.53及0.55，處於中等偏強水平，並直指人民幣如出現潛在升值，將有利港股表現。

回顧過去10年，港股12月表現為「4升6跌」，又以去年最令人印象深刻，在通關效應下大市全月累升6.36%，升幅只是僅次於2019年的6.99%；至於2016年的12月表現最差，全月累跌3.46%。

專家籲買中資航空股 恒指已連續兩周出現反彈，香港股票分析師協會副主席郭思治相信，資金已經開始粉飾櫥窗。由於傳統的粉飾櫥窗升浪少則3至4周，多則4至6周，而追溯大市今輪升浪由10月24日該周開始，至今維持了兩周，估計後市可能再升，或逼近100天線（18,198點）。