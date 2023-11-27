A股易遭錯估 藏尋寶機遇

普徠仕歸因散戶主導市場 看好3類股票 內地A股市場經歷多年浮沉，始終未有突破，正如滬綜指已多年在3,000點附近徘徊，長期來看明顯落後於外圍。不過，普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立認為，中國市場、尤其是A股充斥着「錯誤定價」的情況，股市指數及整體市場的表現並不能反映真正的投資機會。他指出，目前市場估值處於非常有吸引的水平，建議從不同領域尋找投資機會，因為市場上還有非常多「結構式、創造超額收益」的機會。

鄭聞立接受本報專訪時指出，A股市場主要由散戶推動，散戶參與度佔整體交易量約七成。這亦是中國市場經常會有「定價錯誤」（即股價被高估或低估，脫離基本面）的原因，但正因為這是一個「無效」的市場，「所以有很多超額收益的機會」。

專注發掘中小型企業價值 他說︰「有時候跟朋友們開玩笑說，如果哪天中國市場變得非常有效，從主動投資的角度來看，我們整體工作難度就會大很多。」舉例來說，如果單看20大外資持股比例最高的A股，這些股票在過去10年跑贏指數的幅度超過300%，反映由散戶主導的整體市場，與機構主導的個別股票之間的分歧。

正如金融大鱷索羅斯所言︰「市場總是錯的。」因此經常會一些有潛力的股票會被低估，透過押注這些股票，當市場意識到錯誤而出現估值修正時，投資者往往能夠獲得極豐厚回報。關於這一點，股神巴菲特也說過︰「如果人們不經常犯錯，我們（意指巴菲特及其拍檔芒格）就不會這麼富有。」

在鄭聞立的眼中，只有市場經常「犯錯」，主動型的投資策略才能更有效。至於如何找到被錯誤定價的股票？由他管理的「中國新視野股票基金」或可知一二，該基金主張押注在中國股票的「多元化投資組合」和「較小型資本公司」。對此，他的解釋是目前大多數基金都只投資於少數重磅股，忽略了大部分的市場，而這些不受重視的小型股就有機會存在更多錯誤定價。

聚焦科網高技術傳統工業 具體而言，他目前看好3類股票，一是具獨特競爭力、持續增長的企業，如在互聯網行業某些領域（包括線上招聘、音樂服務）的領導者，這類企業的特質在於其增長穩定、現金流良好，其輕資產模式有利業務擴張。第二類則是受惠於技術或產品升級趨勢的企業，這些企業一般屬於工業或科技行業，例如電動車相關的零件等。最後一類是在傳統上游產業、受惠行業供求趨勢的企業，例如造船行業，他指「現在很多造船企業的訂單都排滿了……價格長期處於高位」，在海上油田服務等領域亦有同樣的趨勢。

話雖如此，他亦提到目前中國正處於去槓桿周期，與外部環境剛好相反，結果是經濟增長相對疲軟、資產市場估值低迷。再者，他認為A股作為「無效市場」，其中一個特質是錯誤定價可能需要很長時間才能恢復。

鄭聞立指，A股估值處於非常吸引水平。 滬綜指近年走勢