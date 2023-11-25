內房銀行連體嬰 協作拆彈助融冰

這些年，內地經濟嚴重依賴房地產業發展，資產效應推高了經濟增長，創造就業與消費，為銀行製造可觀的貸款需求，成就中國銀行業市值規模排在全球前列。問題是，如此向房地產傾斜，任由其以高槓桿無序擴張之途已不可長，眼前的內房債彈更火燒地方財政，拖着經濟復甦的後腿。說到底，對於內房債彈問題，銀行不能劃清界線，畢竟經濟差下去，房企連環爆煲的話，銀行都是輸家！

嚴格而言，內房和銀行是同氣連枝，共榮共衰。在過去十多年全球施行量化寬鬆貨幣政策下，房地產泡沫是各主要經濟體普遍出現的現象，中國亦不例外。房企十個煲五個蓋，利用高槓桿囤地，炒高樓價，造成樓價只升不跌的假象；炒高手上的物業資產，再套利擴充業務，錢搵錢，將資本延伸至其他主要行業，造成壟斷優勢，對經濟的影響力日大，但債務亦瘋狂膨脹，變相如沙堆上建城堡，最終難逃冧檔收場！結果招來當局出手整頓，對房地產市場的貸款進行限制，包括三道紅線和五檔信貸政策，以叫停無序擴張。

過去銀行做一家大型房企的貸款生意已足以「交數」，少向中小微企放貸；地方政府坐享可觀土地收入，也少謀發展地方實體經濟。要糾正這些問題，過程必然痛苦，但也必須糾正，才能避免問題失控，重新構建增長軌道。

近期傳來內地擬設立「房企白名單」，在列的約半百家房企將獲政策和金融資源的全力支持。繼而近日官方開宗明義指，銀行與險企這些金融機構得合力支持民營房企，甚而考慮允許銀行向房企提供無抵押貸款，助房企安渡難關。只要解決流動性危機，房企資金重新流轉，項目交付銷售復常，帶動資金流轉，債務問題自可有序解決。

雖然這變相是要銀行分擔房企債務風險，但「一個銅錢不會響」，當日沒有銀行支持房企發展亂象，就不會造成今天的結果，房企大規模倒閉的話，銀行也變成最大苦主。銀行善用流動性，精準投放，協助應付房企合理融資需求，對於穩定整體市場信心，推動經濟全面復甦，起着重要的戰略意義，着眼點實超越某家銀行或銀行單一行業的利益。

當然，外資看在眼裏，即提到這個做法會拖累銀行的信用。惟回顧2008年美國次按風暴，引發一場金融浩劫，最終要聯儲局減息、提供直接融資及放水刺激經濟來化解，可見關係到系統性風險問題，可大可小。當清楚認識到眼前內房危機的嚴重性，在事態發展至威脅系統性穩定之前，銀行積極協作化解，對自身利益和整體經濟大局的積極意義，遠大於短期的信用影響。

所謂銀行險企與房企「擰成一股繩」，不應理解成房企拖金融機構「落水」填氹，而應理解為推動各方參與者團結合力拆債彈，始能「鉚足一股勁」，消除經濟全面復甦的一大絆腳石。投資者得忍受短痛，樂見當局更積極拆彈，消除圍繞中國資產的一大隱患，始能再次體現改革紅利，吸引外資，讓經濟重新出發。