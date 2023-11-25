宏觀視野：內外因素加持 日股升浪未完

受惠於日圓疲弱，以及日本企業盈利穩健，今年日本股市再創33年來高位。股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡將再度發行日圓債券，引起市場高度關注，此舉被認為是巴菲特為再度加注日股做準備，這將有利日股持續上揚。

巴菲特自2020年開始布局日本5大商社，並表示其持有日本股票較美國以外的任何地區還多。獲得股神的「高度關注」，以及巴郡自今年以來持續對日本股市加持，帶動全球投資者對日本投資的情緒，在外資持續湧入下，日股走勢持續向好。

巴菲特擬部署增持 巴郡是海外最大日債發行機構之一，預計將會發行的金額高達1,220億日圓計價債券，對海外發債機構來說，發行日圓債券因其資金成本較其他國家便宜，仍具有相當的吸引力。據了解，自2023年4月1日以來，投資者對購入日圓債券創下近5年以來新高，增長超過五成。

有當地券商分析師預期，巴菲特可能正在關注日本銀行與汽車相關股份，作為下一階段部署的投資目標，故有機會對相關股份有正面刺激作用。

受日本基本因素及政策面的推動下，日股上升動力仍然強勁，加上當地企業治理改革成效顯著，大大提升其長期投資價值。日本的結構性改變，有助企業發展，加上地緣政治讓供應鏈轉移，而日本政府鼓勵廠商回流或增強投資，都有利勞動市場及調整工資水平，從而帶動內需消費。

日圓弱勢，對疫後國際旅遊也有幫助，赴日遊客人數亦已全面恢復。隨着企業盈利穩健增長，民眾的薪資上調與通脹溫和上升，都有利推動日本經濟走出通縮。日本經濟轉強，可考慮定期定額布局日本股票基金，把握日股的長期發展契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊