板塊分析：珠寶股受惠金飾銷售旺

六福第二季的零售收入按年上升47%，零售值按年增加9%。期內本港及澳門市場的同店銷售按年增長41%，零售收入按年升63%，已恢復至疫情前2019財年第二季水平，而內地零售收入按年增加26%，並較2019財年同期升27%，主要受惠電子商務業務增長推動。

六福冀港澳市場超疫前 雖然內地次季同店銷售出現負增長，但零售值按年上升5%。第二季，集團的黃金產品零售值佔比按年上升3個百分點至78%，成為集團零售業務的主要增長動力。由於內地的鑽石產品需求弱，因此集團未來將積極推廣定價首飾產品，尤其定價黃金產品。預期港澳市場的需求持續改善，有望推動集團業績超越2019財年。

至於十一長假期間，集團於港澳市場的同店銷售升近五成，內地市場因長假期外遊人數較多，其自營店銷售錄得高單位數跌幅。另外，六福發盈喜，預計中期收入及盈利將分別按年增長逾三成及逾四成。

集團第二季內地黃金首飾及產品類別同店銷售按年下跌9.6%，但平均售價按年上升7.7%至5,600元，而本港及澳門的黃金首飾及產品類別同店銷售按年增加89%，平均售價亦按年升10.1%至8,700元。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）