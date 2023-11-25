專家樓評：專才置業申按揭全面睇

為了吸引更多外地人才留港發展，政府推出了多項措施，當中包括放寬外來人才的置業印花稅，由之前的「先徵後退」改成「先免後徵」，亦即是符合指定輸入人才計劃的人士，不用居港滿7年及不用取得香港永久居民資格，購入物業時，便可享有等同香港永久居民相同的首次置業人士從價印花稅率，但如若最後未有成為香港永久居民，便需補繳「新住宅印花稅」（NRSD）及買家印花稅（BSD）的稅項。除了稅率外，按揭申請上，都與永久居民相同，最高可以申請九成按揭。

海外收入貸款成數撤限 現時可享有「先免後徵」稅務優惠的輸入人才計劃，包括以「優秀人才計劃」、「輸入內地人才計劃」、「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港/回港就業安排」等途徑獲得香港身份的人士。假設購入1,500萬元的單位，在「先免後徵」下，只需交56.25萬元，即3.75%的首置從價印花稅率，較原來要交新住宅印花稅15%及買家印花稅15%，合共要450萬元大幅減少。

買入單位成本大減外，政府於7月亦取消了收入非來自香港的按揭成數限制，令海外入息與本地入息按揭申請上基本上與香港入息相同。在不用按揭保險之下，樓價1,500萬元或以下自用住宅物業，首付比例為30%，最高可以做七成按揭；樓價3,000萬元以下，最高可以做六成按揭。

按揭保險計劃亦於7月時刪去了「海外入息」不能申請的條款，即是說非本地入息，仍有可能獲批九成按揭，即是首付10%便可以做業主。不過，要留意如要申請按揭保險，單位必須是自住用途，同時須為香港居民，可提供香港身份證。因此，如非於香港工作及非香港支薪，但又申報香港購入的單位是自住用途，更要申請高成數按揭，申請人便要解釋到單位真的是「自住」的合理性。

須至少3個月入息證明 那麼經輸入人才計劃到了香港，要工作多久才可以申請按揭？這一點其實亦與香港永久居民申請按揭相同。如是固定受薪人士，能提供至少3個月入息證明，有糧單及強積金供款證明，這樣即使申請人剛到港工作未夠一年，未能提供稅單，仍有機會順利獲批按揭。至於佣金收入、自僱人士或是自己經營生意，必須能提供6個月上入息證明及提供稅單證明，才較易獲批。

另外，如在港未有足夠入息證明，亦可以考慮以內地資產去做審批，例如內地存款及股票等，都有部分銀行可接納。不過，以資產審批的話，最高按揭成數為五成。

其實不同銀行在審批按揭時，對申請人的入息、海外資產或是本地入息的要求及計算皆有差異，建議找專業人士協助爭取最有利的按揭優惠條款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣