居屋消息：凱樂銀主貨嗌低去年16%

銀主盤持續增加，連近年被搶購的新居屋都再現同類放盤。長沙灣凱樂苑中高層單位，未補價第二市場開價460萬元放售，較同類型單位去年4月叫價低近16%。

市場消息透露，上述新增居屋銀主單位為B座中高層4室，實用面積約390方呎，每方呎叫價約11,795元。資料顯示，同屋苑去年4月首現銀主盤，一個實用面積同約390方呎的低層單位，當時叫價546萬元，新放盤樓層較高，但叫價卻低86萬元。

牛頭角居屋樂雅苑亦新增銀主貨，單位為A座低層1室，實用面積約447方呎，第二市場叫價358萬元放售，呎價約8,009元。

荔欣苑劈至503萬沽 居屋業主盤減價才有承接。利嘉閣郭永峰表示，荔枝角荔欣苑C座中層5室，實用面積約535方呎，以550萬元未補價放盤，終累減至503.8萬元售出，呎價約9,417元。

該行黃靜顏稱，粉嶺居屋嘉盛苑D座低層7室，實用面積約438方呎，已補價自由市場叫價410萬元，減價35萬元後，成交價375萬元，呎價約8,562元。