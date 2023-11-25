新盤概況：YOHO WEST加推163個單位

YOHO WEST加推內園景及望天水圍公園單位。左為新地副董事總經理雷霆。

發展商指，新一批首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映坐向與景觀不同，屬原價加推。

加推單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積303至696方呎，折實價351.94萬至1,099.82萬元，折實呎價10,159至16,701元。是次入場戶為第2A座5樓A6室，實用面積303方呎一房，折實呎價約11,615元。

同系大埔白石角University Hill第2A期，昨以590.31萬元售出漾景閣第1座的2樓B8室，為實用面積376方呎，一房連書房間隔，呎價約15,700元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸沽2座9樓C室三房戶，成交價1,600.4萬元，呎價約18,828元。買家為獲批出「高才通」的內地專業人士。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，將發售單位中，售價及呎價最低均為6樓H室，實用面積256方呎一房，折實呎價約17,462元，項目與美聯物業合作推出優惠。

利奧坊‧壹隅515萬成交 同為恒基旗下的住宅續錄成交，旺角利奧坊‧壹隅最新招標售出2座3樓D室開放式特色戶，成交價515萬元，呎價約27,540元。已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN以590.65萬元售出B座28樓B9室開放式單位，呎價約26,726元。