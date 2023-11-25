新盤概況：YOHO WEST加推163個單位
發展商指，新一批首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映坐向與景觀不同，屬原價加推。
加推單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積303至696方呎，折實價351.94萬至1,099.82萬元，折實呎價10,159至16,701元。是次入場戶為第2A座5樓A6室，實用面積303方呎一房，折實呎價約11,615元。
同系大埔白石角University Hill第2A期，昨以590.31萬元售出漾景閣第1座的2樓B8室，為實用面積376方呎，一房連書房間隔，呎價約15,700元。
凱滙重售戶做價平19%
一手樓盤減價促銷帶動市場氣氛。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，昨日重新售出第3座6樓F室，實用面積909方呎，連一個車位以1,700萬元成交。該單位原本在今年2月以1,727.1萬元在不連車位之下沽出，惟交易於本月17日終止。車位價單所示，最新連單位售出的地庫2樓車位價值305萬元，即扣除車位後，單位最新成交價9個月下跌332.1萬元或約19%。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸沽2座9樓C室三房戶，成交價1,600.4萬元，呎價約18,828元。買家為獲批出「高才通」的內地專業人士。
GREENWICH明賣18伙
發展商積極推售餘貨。據統計，周六及周日有至少7個貨尾盤合共推售約244伙。當中，恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周日發售18伙，一房折實入場費447.03萬元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，將發售單位中，售價及呎價最低均為6樓H室，實用面積256方呎一房，折實呎價約17,462元，項目與美聯物業合作推出優惠。
利奧坊‧壹隅515萬成交
同為恒基旗下的住宅續錄成交，旺角利奧坊‧壹隅最新招標售出2座3樓D室開放式特色戶，成交價515萬元，呎價約27,540元。已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN以590.65萬元售出B座28樓B9室開放式單位，呎價約26,726元。
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，最新沽出2A座35樓F室兩房單位，成交價905.9萬元，呎價約21,215元。
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