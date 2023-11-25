二手冧價3個月最甘

御海灣II提前鬆綁 兩年半貶逾三成 二手樓價跌勢持續擴大，本港主要屋苑最新樓價指數，按周急挫約1.46%，跌幅屬超過3個月以來最勁，今年已累跌約3.23%。事實上，近期細單位蝕讓情況嚴峻，屯門御海灣II有一房辣招盤提前鬆綁，即劈價沽出，樓價逾兩年半帳面大幅貶值逾31%。

4區價齊插 港島最傷 上述中原城市領先指數最新報151.7點，創逾6年半新低，是次反映減辣後首周及美國暫停加息當周市況，該行預期，新盤低開，指數本季將進一步下試148點。大型屋苑及中小型單位按周亦跌約1.43%及約1.5%，其中，大型單位同期再跌約1.24%，連挫11周共約6.93%。

分區方面，4區樓價指數按周齊跌，期內港島跌約2.53%最顯著，最新報151.82點，創近7年新低，新界西按周下挫約1.76%，今年累跌約4.39%，為各區指數中跌幅最大。

晉海二手跌穿5球 新界細單位向來受上車客追捧，惟樓價由高位回落，部分業主勁蝕離場。消息透露，上述御海灣II的1座中低層單位，實用面積約299方呎，2021年以逾617萬元一手購入，當時呎價逾兩萬元，單位近日叫價500萬元放盤，市傳以約425萬元售出，呎價約14,214元，兩年辣招鬆綁即沽帳面跌價逾190萬元，料為項目首宗二手轉讓。

將軍澳日出康城晉海樓價都跌穿「5球」。香港置業劉浩勤表示，晉海II的5A座中層F室一房戶，實用面積約343方呎，3月叫價650萬元，其後連減4口價，累劈155萬元或約23.8%，剛以495萬元易手，屬屋苑二手價新低，呎價約14,431元。原業主持貨約6年，帳蝕約14.5萬元。

泓碧賣483萬 帳蝕7% 中原胡耀祖稱，馬鞍山泓碧5座低層E室一房戶，實用面積約309方呎，開價約500萬元，議價後以483萬元成交，呎價約15,631元。原業主於2019年購入，帳面蝕讓約37萬元，單位期內貶值約7.1%。

市區方面，消息指，何文田皓畋6座中層兩房單位，實用面積約665方呎，成交價約1,400萬元，呎價約21,053元。單位於2018年購入，約5年帳面跌價逾20%。

觀塘凱滙11月錄至少兩宗二手買賣，全屬帳面貶值個案。屋苑1座高層單位，市傳以1,620萬元沽，呎價約19,036元，約4年帳貶約12%。

二手樓價指數走勢