簡訊一覽
●翠華集團(01314)截至今年9月底止半年賺674.7萬元，按年減少83.49%；每股盈利0.49仙，中期息每股一仙。去年同期公司錄得一次性收益，包括出售持作銷售資產收益8,424.4萬元，以及政府補助1,841.7萬元。
●雅各臣科研製藥(02633)截至今年9月底止半年營業額7.14億元，按年升22.86%；純利1.54億元，按年升13.1%；每股盈利8.06仙，派中期息2.5仙。
●中滙集團(00382)截至今年8月底止年度淨利潤6.18億元（人民幣‧下同），按年增加8.96%；每股盈利56.19分，末期息每股9港仙。
●完美醫療(01830)截至今年9月底止半年賺1.66億元，按年增長10.44%；每股盈利13.2仙，每股派中期息13.2仙及特別股息1仙。
●京基金融國際(01468)預期截至今年9月底止半年將錄得淨利潤約6,600萬元，較去年同期淨利潤260萬元有所增長。
●銀濤控股(01943)公布截至今年9月底止半年蝕239.4萬元，較去年同期蝕1,141萬元有所收窄，不派息。
●會計及財務匯報局指出，去年4至6月期間，陳錦堃於執業審核時被發現多項專業方面的不當行為，決定施加處分及予以譴責，罰款30萬元，並命令陳錦堃永久不得獲發執業證書，以及繳付調查費用及開支逾2.5萬元。這是該局首次作出永久不得獲發執業證書命令。
●國際數據公司（IDC）發布《中國金融雲市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，今年上半年中國金融雲美元市場規模41億美元，按年增長19.6%；人民幣市場規模284.1億元，按年增長27.8%。市場增速受匯率影響較大，人民幣增速保持在25%以上，市場發展健康度良好。
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