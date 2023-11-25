●會計及財務匯報局指出，去年4至6月期間，陳錦堃於執業審核時被發現多項專業方面的不當行為，決定施加處分及予以譴責，罰款30萬元，並命令陳錦堃永久不得獲發執業證書，以及繳付調查費用及開支逾2.5萬元。這是該局首次作出永久不得獲發執業證書命令。