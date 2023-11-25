絲絲講場：幣安趙長鵬下台 仲話好享受

虛擬貨幣交易平台幣安創始人兼行政總裁趙長鵬日前「離職救平台」，此舉獲一班幣界朋友關心同感謝，仲有唔少人大讚佢堅忍。佢喺社交平台多謝大家嘅問候，仲話自己好「享受（Enjoying）」突如其來嘅閒暇。絲絲無打錯字，咁佢有幾享受，你懂的。

趙氏成日都將退休掛喺嘴邊，點諗到一夜之間就可以達成願望，轉變嚟得太突然，佢仲「努力適應」緊。至於退休生活動有乜搞作？佢早排就話會休息下先，始終過去6年半時間，無真真正正抖過，更無試過熄咗手機。

未來大計多 研究DeFi 不過，休息唔等於乜都唔做，佢話會研究吓去中心化金融（DeFi），又可能會做吓被動投資，物色啲區塊鏈、互聯網第三代（Web3.0）、DeFi、人工智能（AI）、生物科技等初創公司。如果有公司想，可能都會做吓企業家老師嘅。

喺呢啲長遠目標達成之前，佢就分享咗兩本書，《Courage is Calling》同《The Daily Stoic》，均出自美國暢銷書作家Ryan Holiday。喺空閒時間都不忘幫自己打打氣，唔知夠唔夠捱到開審呢？

余絲韻