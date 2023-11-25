巴克萊傳計劃裁二千人慳百億

英國金融業巨頭巴克萊銀行據報正推動一項成本緊縮計劃，擬大舉裁員最多2,000人，主要集中在英國辦公室的後勤部門，料該計劃可以節省10億英鎊（約98億港元）。

擬針對執行服務部門 外媒引述消息指，正在擬議中的裁員計劃，主要針對旗下業務部門之一的巴克萊執行服務公司，該部門主要為英國零售銀行業務和國際業務提供的後勤支援職能。監管文件顯示，該部門的截至去年底，其員工人數約2.23萬人，目前佔巴克萊員工總數的四分之一以上。

面對股價表現低迷等問題，巴克萊正積極推動業務重組計劃，早前公布今年第三季業績時，該行也表明「正在評估重大結構式成本調整行動」。分析認為，投資者會視削減開支為利好因素，但目前仍需要了解更多細節，包括降本行動的影響要多長時間才能顯現。

事實上，全球大型銀行今年以來不斷傳出裁員消息。美國的花旗銀行亦正在推行一項大型架構重整計劃，據報其已解僱逾300位高級管理人員，並且計劃從該行24萬位員工當中裁員一成，即約2.4萬個職位。另邊廂，瑞士最大銀行瑞銀集團（UBS Group）在收購瑞士信貸後，亦進行了許多業務整合措施，包括裁減大量原先屬於瑞信的員工。