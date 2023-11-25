美製造業意外重陷收縮 道指仍高開

隨着美國加息周期即將結束，市場估計聯儲局將於明年某個時間點開始減息。按照常理，屆時美國國債的孳息率曲線將會逐步正常化，即長期國債的孳息率將會重新高過短期國債，意味目前「債息倒掛」的情況完全逆轉。

私企職位近3年半首跌 荷蘭國際集團（ING）美洲地區研究主管Padhraic Garvey估計，10年期美債相較兩年期美債的息差溢價，將會在明年達到一厘（100點子），假如美國的財政赤字繼續惡化，不排除這種期限溢價一步擴大，令債息曲線陡化；惟仍料明年10年期美債息回落至4厘以下。

ING估計，當聯儲局開始展露出減息意願時，短期利率就會跳水，一般在減息前3個月，兩年期美債孳息率會在短時間內下跌一厘。據ING的推算，當聯儲局的政策利率（聯邦基金利率）降至3厘時，10年期債息的合理水平大約在4厘左右，但由於減息帶來的市場趨勢會使利率進一步下行，不排除跌至3.5厘附近。

最新經濟數據顯示，美國11月標普綜合採購經理指數（PMI）初值報50.7，與10月表現一致，好過市場預期。不過，製造業PMI初值重陷收縮區間，降至49.4，亦遜於市場預期；服務業PMI則報50.8，勝預期。標普在報告中指出，今次的PMI調查顯示美國的私營企業員工人數有所減少，為2020年6月以來首次。

另外，周五為感恩節翌日，美股提前3小時收市，3大股市指數早段個別發展，道指曾升100點，報35,373點；標指升3點，報4,559點；以科技股為主的納指跌15點，報14,250點。

企業消息方面，電商巨頭亞馬遜（Amazon）斥14億美元收購掃地機械人公司iRobot的交易有新進展，消息人士稱，該交易將會獲歐盟反壟斷監管機構無條件批准。

iRobot股價早段曾升28.35%。與此同時，亞馬遜卻因為歐洲多地員工罷工而受困擾，其股價早段曾跌0.43%。

英偉達擬延推供華AI晶片 外媒引述消息指，英偉達（Nvidia）專為應對出口禁令而研發的「中國版」人工智能（AI）晶片，需要等到明年首季才正式發布。據了解，英偉達為了繞過美國的出口管制，正在研發3款效能較弱的「閹割版」晶片，分別是H20、L20及L2，其中H20可能要等到明年2月或3月才推出。英偉達股價曾跌0.94%。