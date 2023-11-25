華住季賺13億 收入增53%勝預期
大型連鎖酒店營運商華住集團(01179)收市後公布，第三季純利13.37億元（人民幣‧下同），扭轉上年同期虧損7.17億元；每股盈利0.42元，經調整每股賺0.44元。期內收入按年增長53.62%至62.88億元，優於管理層給出的指引，並預期本季收入按年增長41至45%。該股股價昨日報28.55港元，跌2.56%。
以內地業務為主的Legacy-Huazhu業務，上季收入按年增長61.8%至51億元，按季增長逾17%，同樣勝指引，業務純利14億元，按年扭轉虧損，按季則飆40.98%。
酒店房價入住率改善
受惠於中國暑假旅遊旺季以及商務旅遊持續復甦的支持，在營至少18個月的Legacy-Hauzhu酒店，季內平均可出租客房收入281元，按年增長約41%。日均房價及入住率不論按年或按季都有改善。
至於中國境外業務Legacy-DH，分部上季進帳12億元，按年增長26.1%，按季則持平。管理層表示，Legacy-DH業務復甦情況較上季有改善，平均可出租客房收入已恢復至2019年水平的107%。
截至9月底，集團有9,157家在營酒店，Legacy-Huazhu佔9,028家，季內該業務開設545家酒店，當中大部分為管理加盟及特許經營酒店，並合共關閉了139家酒店。
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