比亞迪600萬輛新能源車出廠 全球首家

杜拜設旗艦展廳 此外，比亞迪宣布於阿聯酋杜拜節日城購物中心開設約800方米的全新旗艦展廳，同時在當地正式推出純電車型「漢」。公司與阿聯酋汽車經銷商Al-Futtaim合作，於今年6月在當地市場推出「元PLUS」海外版「BYD ATTO 3」，未來雙方將共同打造本地化的銷售和服務體系，為當地用戶提供更好的消費體驗。另有內地經銷商在微信群發布比亞迪終端降價消息，王朝系列多款車型包含在內，最高優惠15,000元人民幣。

內地汽車業消息不絕於耳。華為智選車智界S7及華為全場景發布會將於11月28日於上海舉行。據悉，智界S7將搭載華為無人代客泊車功能。在無人駕駛的狀態下，智界S7可熟練完成禮讓行人、倒車避讓、極限會車、自動停車、自動接駕等一系列操作。

滴滴自動駕駛公布，於廣州車展期間，與雲馳未來及宸境科技分別達成戰略合作，推進在智能輪胎技術應用、L4級自動駕駛安全解決方案、智能座艙融合創新等方面的探索與實踐，賦能自動駕駛網約車的產品創新與全面發展。其中，滴滴自動駕駛與領軍輪胎製造商固特異輪胎橡膠公司達成戰略合作，推進未來移動出行技術創新。

政策消息方面，關於共建「一帶一路」未來10年展望報告，商務部提到，要提升雙向投資水平，在吸收外資方面，要推動全面取消製造業領域外資准入限制措施等，吸引共建國家更多來華投資，充分發揮重要平台窗口作用。另廣東省發通知，各地區不得新增汽車限購措施，廣州、深圳進一步放寬小汽車購買指標申請資格。