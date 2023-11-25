美原油基金單日走資17億 紐油軟

關注石油輸出國組織及盟國（OPEC+）延遲召開會議並改在網上進行，加上美國感恩節假期整體油市交易冷清，國際油價昨走勢未有明確方向，紐約期油昨曾跌0.92%，布蘭特期油曾升0.1%。現貨金表現反覆靠穩，周五升0.11%，每安士曾報1,994.35美元。

有統計顯示，以總資產計屬全球規模最大的原油交易所買賣基金（ETF）——美國原油基金（USO）近期面臨資金大舉出逃的窘境，並在本周二流出近2.25億美元（約17.5億港元），創2016年12月以來最大的單日流出，相信是與OPEC+會議延遲至下周四召開有關。

至於會議延遲召開的原因，有消息指是與安哥拉和尼日利亞對大產油國壓低配額的做法不滿有關，所以需要更多時間進行談判。

沙特減產望延至下季 市場預期，沙特阿拉伯會將每日減產100萬桶的協議延長到明年第一季。花旗最新估計，OPEC+延遲會議不會改變減產結果，只會增加決定產量和配額的戲劇性，不過，該行相信，其他OPEC+成員國仍然會將目前現有配額承諾堅持到明年。