國泰計劃來年增聘5000人

財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）表示，目前招聘人手計劃進展良好，今年料增聘約4,000人，按年增長約兩成。

她又透露有近2,000名前員工重返國泰。因應人手增加，今年的培訓活動已相當於疫情前的水平，預計明年再增逾一倍。

估年底客運達疫前70% 她並補充，會持續審視員工薪酬，讓集團維持競爭力。實際上，國泰在本周才對內宣布旗下香港僱員明年獲得加薪，平均加薪幅度為3.8%，其他地區員工的加薪幅度則以當地通知為準；而香港僱員亦獲派一個月花紅。

沈碧嘉說，目前客運需求非常強勁，至10月底，年內客運運力恢復至疫情前62%，預期到今年底，將恢復至疫前70%，並覆蓋約80個目的地，明年繼續重建運力。

截至10月底，旗下機隊合計有228架，當中停泊在海外的飛機有13架，較6月底的25架減少，沈預期停泊飛機數目未來幾個月逐步減少。另外，今年第四季及明年分別有3架和12架新飛機交付，2025年及以後共有57架新飛機交付。

預期票價漸趨正常 顧客及商務總裁劉凱詩坦言，目前需求依然大於供應，但相信供需關係會逐步平衡，國泰亦正在增加航班供應，預期機票價格會持續正常化。不過，通脹高企為國泰及其他同行都帶來挑戰，並推高服務的成本，現在判斷明年機票價格為時尚早，但集團會維持其票價的競爭力。

貨運方面，劉稱貨物收益率比起2021年及2022年高位回軟，但依然高過2019年水平。集團過去幾年投入大量資源在解決方案，未來會繼續專注於此，以維持收益率表現。

她又提及，本季作為傳統貨運旺季，特別是過去幾周電子商務貨物的需求分外強勁，希望勢頭維持，集團會靈活應對。儘管供應鏈及天氣的挑戰猶存，集團預期貨運運力今年底達到疫情前的85%，10月底為79%。

國泰日前交代上月營運數據時指，預期今年下半年溢利將超越上半年，全年並實現綜合溢利，為2019年以來首次錄得盈利的財年。

那麼國泰計劃何時向普通股股東恢復派息？沈碧嘉開首感謝香港政府及股東在疫情期間的支持，今年以來已就優先股支付18億元股息，重申下月將贖回50%的優先股，於明年7月底前贖回餘下優先股。集團將根據經營環境及財務業績，考慮在適當的時間支付普通股股息。

大摩看好予增持評級 此外，摩根士丹利指，國泰航空乘客運載率維持高於疫情前水平，特別是北美及歐洲航線，支持集團回報及利潤率，予國泰「增持」評級及目標價12元。

國泰運力恢復情況