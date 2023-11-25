淘寶取消雙12活動變招促銷
美國展開年底購物旺季之際，中國大型網購促銷活動「雙十二」或成泡影。阿里巴巴(09988)等網絡巨頭近年趁12月12日前開打促銷大戰，但昨日阿里旗下淘寶網商家服務大廳顯示，淘寶雙十二活動今年取消，12月將舉辦另一平台大型活動，稱為「淘寶年終好價節」，料11月底開始招商。
阿里雲智能傳換管理層
繼阿里旗下支付寶營運者螞蟻集團於2020年上市「撻Q」後，今年突煞停分拆雲智能集團上市，創始人馬雲的家族信託近日傳出擬減持阿里，雖有指至今一股未售，但足以牽動市場神經。阿里股價昨回落，收跌1.35%，報76.2元，結束四連升，惟全周反彈4.03%。
外媒報道，阿里放棄分拆雲智能業務後，第一步擬徹底改革領導層，以重拾增長迎接人工智能熱潮。據報阿里已任命3名新管理層領導阿里雲業務，其中兩名直接向首席執行官吳泳銘匯報，關鍵在於首次成立的公共雲業務事業部，即針對中國企業客戶的內地雲端服務部門，該部門將由劉偉光領導。
iPhone華銷量縮 國產機增
研究機構Counterpoint Research數據顯示，今年「雙十一」購物節期間即10月30日至11月12日為止，美企蘋果公司（Apple Inc.）智能手機iPhone在內地的銷量按年下滑4%，明顯不及中國競爭對手華為及小米(01810)同期手機銷量的66%及28%強勁增長，由華為獨立出來的智能手機品牌榮耀亦錄11%升幅。然而，以市場份額計，iPhone仍位列中國市場榜首，之後依次為小米、榮耀及華為。
此外，騰訊控股(00700)消息指，近期平台巡查審核發現，部分微短劇類小程序存在未進行劇目合規備案或存在不良導向價值觀內容等行為，據相關法規要求及公司相關規定，平台下架了部分違規微短劇劇目，並對相關違規小程序進行處置。騰訊昨收報321.2元，跌2.43%。
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