淘寶取消雙12活動變招促銷

繼阿里旗下支付寶營運者螞蟻集團於2020年上市「撻Q」後，今年突煞停分拆雲智能集團上市，創始人馬雲的家族信託近日傳出擬減持阿里，雖有指至今一股未售，但足以牽動市場神經。阿里股價昨回落，收跌1.35%，報76.2元，結束四連升，惟全周反彈4.03%。

外媒報道，阿里放棄分拆雲智能業務後，第一步擬徹底改革領導層，以重拾增長迎接人工智能熱潮。據報阿里已任命3名新管理層領導阿里雲業務，其中兩名直接向首席執行官吳泳銘匯報，關鍵在於首次成立的公共雲業務事業部，即針對中國企業客戶的內地雲端服務部門，該部門將由劉偉光領導。