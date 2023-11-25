內銀恐硬啃房企債彈 摩通嗌沽

中國繼傳出起草涉50家房企的融資「白名單」之後，日前據報金融部門可能打破慣例允許向房企提供無抵押貸款，惟投行對此驚多於喜，因房企債彈轉嫁內銀的企圖愈趨明顯。若消息屬實兼且內銀落實執行，摩根大通就形容為「冒險之舉」，直言建議沽空內銀股。昨日內房及內銀股表現齊齊受壓。

有內地官媒周五頭版評論指，民營房企更需融資政策呵護和支持，針對民營房企的相關支持工具要擴容增量，更在最後一句強調商業銀行、保險公司、證券公司等資本市場主體，也需「擰成一股繩」，合力加強支持。外媒隨之分析指，中國正加大對內銀壓力，以支持陷困房企，顯示當局對房地產行業困境的容忍已接近極限。

賣樓難改善 世茂股價插 儘管內地政府能否說服內銀放寬貸款條件以至規模仍屬未知數，但摩通等投行紛紛警告，這對銀行來說將會是負面的影響，恐帶來中期信用風險。摩通不認為無抵押貸款或房企「白名單」會改善樓市銷售疲軟的問題。而連環的利好消息可能在短期內支持內房股，但不具可持續性。

合富輝煌逾億貸款難收回 據近期對其貸款組合的審視，合富輝煌表示，部分客戶信貸質素於下半年惡化，預計約1.1億至1.4億元的應收貸款可能無法按時收回；且旗下若干從事房地產業務和房地產開發的客戶，面臨財務不穩定及現金流困難，現時預期收回應收帳款及其他應收款項中約1億至1.3億元的可能性較低。