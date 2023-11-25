港擬推國債期貨 恒指連升兩周

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，中國國債期貨合約的上市，為海外投資者增加對沖內地資產風險的工具，也是香港發展成為風險管理中心的重要里程碑，尤其是對於用作對沖以內地資產為基礎的股票和固定收益產品而言。

中港互聯互通活動愈趨頻繁，財經事務及庫務局副局長陳浩濂稱，港府會繼續與內地商討互聯互通各項擴容增量方案和完善安排，包括進一步完善債券通，以及增加滬深港通的產品類別和交易機制，為香港資本市場持續注入新動力，並進一步鞏固香港連接內地與海外金融市場的角色。

零售股捱沽 周大福瀉一成 港股方面，昨日表現受壓，恒生指數昨日挫351點或1.96%，報17,559點，失守20天線及50天線（現處17,566點及17,591點），全周埋單升105點，連升兩周累漲356點。

國企指數收報6,041點，跌129點或2.1%；科技指數收報4,024點，跌92點或2.24%。主板全日成交881億元，「北水」轉淨買入87.26億元。

印尼企業准赴港第二上市 股市持續弱勢，香港努力「搵外援」。港交所再擴大認可交易所名單，最新納入印尼證券交易所，其當地主板上市公司可來港第二上市。港交所指，這是今年7月與對方簽署合作備忘錄後又一合作。至目前，港交所的認可名單共有17個海外交易所，包括沙特。

港元銀行同業拆息昨日大部分上升，與樓按相關的一個月拆息，以及反映銀行資金成本的3個月拆息，分別再創近兩個月及近23年新高，微升至逾5.37厘及5.64厘，一星期拆息升至5.28厘。

較長年期的拆息則有所回落，6個月及一年期拆息回落至5.61厘及5.58厘，結束6連升之勢。

港元一個月拆息創近兩月新高