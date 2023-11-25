亞洲或明年掀減息潮 印度印尼勢先下調

內地貸息料來季降至兩厘 近期預測美息快將見頂的呼聲愈來愈高，市場亦隨之估計亞洲各國明年貨幣政策周期或會逆轉，一改去年俄烏戰爭爆發後頻頻加息的情況！美資投行摩根士丹利最新認為，藉疫情崛起的印度和印尼兩大新興國家，將率先於明年6月開始減息。至於內地的貨幣政策取態亦備受關注，分析指流動性工具之一的一年期中期借貸便利（MLF）利率明年首季或下調逾5點子，助經濟重拾起色。

數據顯示，印度及印尼10月居民消費價格指數（CPI）按年升幅分別為4.87%及2.56%，而兩國現時的基準利率分別為6.5厘及6厘。

摩根士丹利經濟學家Chetan Ahya發表的報告提及，觀乎兩國的實際利率（即扣除通脹後的利率）相對較高，加上這些新興市場因依賴外資流入而擴大了經常帳逆差，所以本幣更容易受美息變動影響，推算印度央行和印尼央行明年會各下調利率0.5厘和1厘。

大摩估南韓菲國8月出手 該行又預期，南韓和菲律賓等亞洲央行亦會緊接減息，相關周期或由明年8月開始；另泰國和馬來西亞等近年加息較慢的國家，減息步伐則相對較遲，或會延至2025年初才調整幣策。

馬來西亞周五公布10月通脹數據，按年升幅為1.8%，是自2021年4月以來最低之餘，亦較鄰國菲律賓的4.9%、越南的3.59%為小，反映該國較其他亞洲央行滯後減息有一定因由。

日核心通脹2.9%續超標 另邊廂，日本總務省同日發表的核心CPI則連升第19個月，續超出日央行2%的目標。包括能源但非新鮮食品的核心CPI，10月按年升2.9%，9月為升2.8%。而剔除能源及新鮮食品的雙核心CPI按年升4%，連續7個月企在4%之上，但較9月升4.2%的幅度放緩。

轉看內地情況，經濟學家預計官方將於明年第一季把一年期MLF利率下調至兩厘或以下，以支持經濟，惟相關政策利率未必會於今年餘下時間出現改動。

倡撐中小企 北証飆6% 至於人民幣兌每美元開市中間價昨日創5個半月新高，報7.1151，較上日升61點子，已經連升第5日，在岸及離岸價則同樣在7.15水平爭持。

內地一眾指數表現走勢各異。在國務院倡金融機構支持北交所中小企發展下，北証50成分指數周五狂飆6.5%，收報988點。國務院批覆同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，鼓勵金融機構支持在北交所、新三板上市的中小企業發展，適時推出交易型開放式指數基金（ETF），積極推進北交所對外開放工作。

另滬綜指昨收跌0.68%，報3,040點，全周累計跌0.44%，滬深股通昨錄淨賣出61.95億元人民幣。

國家外匯管理局昨一如預期公布，中國人民銀行前副行長朱鶴新任中國人民銀行黨委委員、國家外匯管理局黨組書記，同時免去潘功勝的國家外匯管理局黨組書記職務，外界預期上述變動是朱鶴即將出任國家外匯管理局局長的先兆。

各地主要政策利率一覽