股市估市：科技股走勢還看人幣升跌

國際投資者對股市的樂觀情緒似乎正在增強，原因簡單，就是美國息口將見頂。儘管美國聯儲局官員幾度否認，但近期的經濟數據加強了投資者信心。

資金近期撲入股債 好一段時間美債孳息率上升給股市帶來壓力，惟美債息近期已快速回落，而部分資金流數據更顯示，債市已錄得近年難得一見的資金淨流入。標普500指數、納指和道指連續第3周上升，其中標指和道指創7月以來最長周線連漲紀錄，納指創6月以來最長周線連漲紀錄。

美債息回落同時有利人民幣走勢。過去數年，中美債息差持續增加，人民幣成正比的向下，而近期人民幣已有所轉強。對於港股來說，離岸人民幣兌每美元匯率波動，同時對科技股的估值產生影響。當離岸人民幣貶值時，科技股的海外投資者可能面臨匯兌損失，從而減少對科技股的投資熱情。相反，當離岸人民幣升值，海外投資者可能會增加對科技股的投資，推動科技股上漲。

再者，離岸人民幣匯率變化會對科技股的市場情緒產生影響。當離岸人民幣貶值時，市場情緒可能會變得悲觀，導致科技股下跌；相反，當離岸人民幣升值時，市場情緒可能會變得樂觀，推動科技股上漲。

另外，美國有多項經濟數據將公布，假如通脹回落，但經濟不行，也會影響投資情緒。港股方面，恒指上周四及五已分別上試阻力18,174點和下探支持17,415點，還看以上的消息叫恒指向上突破還是向下尋底。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）