板塊分析：內地谷AI 利好晶片商

近日，以生成式人工智能（AI）產品ChatGPT著名的科技企業OpenAI重大消息頻發，引起市場關注。雖然AI如何發展仍未是業內持續討論的主題，但科技對各行業發展進程及效率提升有較高影響，使得AI實力對企業乃至國家無疑十分重要，亦是各國及各企業間博弈之重點。

全球AI競爭格局變動下，危機與機遇並存，亦是中國AI發展的有利時機。目前內地AI在電商、建築施工及製造業等領域廣泛應用，各科技巨頭爭相部署加大AI領域投入。

國產自研發展勢提速 中國科技巨頭對此的態度，足見晶片的支持為AI發展重要影響因素之一。對內地AI發展而言，晶片國產自研替代的發展主流邏輯加深。國務院曾表示希望內地能在2030年成為「世界主要人工智能創新中心」，並使AI深入民眾並促進商業發展和國防軍事等建設。在國家大力支持行業發展下，有望獲得持續的更多政策支持，對大力發展AI的龍頭科技企業及中國晶片自研自造龍頭有利，不妨留意。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）