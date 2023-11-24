大行觀點：亞洲明年經濟 華恐拖後腿

就整個亞洲新興市場而言，預計經濟增長將從2023年的5%放緩至2024年的4.7%，而內地經濟增速料將從2023年的5.2%放緩至2024年的4.4%，因為房地產市場持續拖累，以及防疫政策優化對經濟的推動作用減弱，但政策和消費溫和復甦應能提供一定支持。

對於內地以外的整個亞洲市場，預計2024年經濟增長將略高於2023年的4.6%，達到4.9%。全球科技上行周期應能帶動亞洲的貿易和出口，尤其有利於台灣地區和南韓，而新加坡、越南和馬來西亞的受益程度稍弱。另外，印度2025財年經濟增長料將大致穩定在約6.2%，與2024財年的6.3%相差不大。東盟6國的經濟增長將從2023年的4.2%小幅升至2024年的4.5%，預計越南、新加坡、泰國和菲律賓的增長將加速，馬來西亞和印尼的增長將溫和放緩。

另方面，估計明年大多數經濟體的通脹將放緩，亞洲（內地和印度除外）的整體消費物價指數（CPI）預計將由2023年的增3.4%，下降0.7個百分點至2024年的增2.7%。對於印度，預計整體通脹將從2023年的5.5%大幅降至2024年的4.8%，但仍高於央行4%的中期目標。內地通脹則料將從2023年的0.4%升至2024年的1.2%，因為食品通脹可能回升，部分由豬肉價格的預期回升所致。隨着消費繼續溫和復甦，2024年非食品通脹可能反彈至1%以上。

或減中期借貸便利利率 2024年大多數央行將開啟淺寬鬆周期，利率或下調0.25至1.5厘。2023年在食品價格上漲壓力持續的情況下，大多數經濟體（除內地外）的通脹仍高於央行目標。2024年隨着供應側壓力緩解，預計通脹將趨於目標水平，而內地的CPI和工業生產物價指數（PPI）均可能上升。隨着美國聯儲局幣策轉向，可能於明年第一季開始步入降息周期，料2024年僅馬來西亞國家銀行按兵不動。內地方面，人民銀行在今年餘下時間，料將中期借貸便利（MLF）政策利率下調0.1厘，2024年再下調0.1厘至2.3厘。

聯儲幣策左右放水空間 假設美國經濟將溫和衰退，包括美國在內的主要發達經濟體增長低於預期，將為亞洲經濟增長帶來下行風險。同時，如果通脹居高不下，或聯儲局延續「更高利率維持更長時間」的政策立場，央行的寬鬆空間可能受到更大限制。另假設近期內地房地產銷售企穩的情況將延續，以及科技周期將溫和復甦。若其中任一假設未成立，亞洲經濟增長將面臨下行風險。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家 汪濤