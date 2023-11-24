西灣河全幢舊樓傳2500萬易手

本港樓市低迷，惟細價投資物業仍獲追捧。消息指，港島西灣河全幢舊樓僅以約2,500萬元易手，以現有樓面計算，呎價僅6,100多元。

荃灣舖1900萬獲承接 上述物業坐落筲箕灣道雙號，鄰近太富街，全幢連同地下樓高6層，建築面積共約4,088方呎，地下已交吉，樓上住宅每月租金收入逾4萬元。據了解，原業主購入該項目約24年，物業現帳面升值逾1,700萬元，漲幅超過2.2倍。

此外，民生區舖位續錄成交。荃灣沙咀道333號至335號德仁樓第2期地下B號舖，建築面積約850方呎，以約1,900萬元登記易手，呎價約22,353元。

據悉，該舖租約期至2025年中，以最新成交價計，租金回報率約3.2厘。物業原業主約17年前以約1,030萬元買入，現轉售帳面獲利約870萬元，賺幅約84.5%。

另方面，由接管人推出市場放售的北角電氣道68號金輪天地全幢，市傳獲買家出價至約5.5億元洽購。項目樓高25層，地盤面積約3,465方呎，總建築面積約51,971方呎，每層面積約1,808至2,603方呎。