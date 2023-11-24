資助房屋：安基苑創6載新低 已補價390萬轉讓

樓市上車需求驟降，東九龍已補價自由市場居屋兩房戶跌至「3字頭」，牛頭角安基苑同類單位僅以約390萬元售出，創屋苑做價6年低位。

美聯黃家明表示，上述單位為D座中層4室，實用面積約414方呎，原以約420萬元放售，最終減價約30萬元易手，呎價約9,420元，新買家為外區客。

采頤花園減72萬售 未補價第二市場亦頻錄減價買賣，世紀21富山黃澤龍稱，新蒲崗采頤花園8座低層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，大幅減價約72萬元，以約488萬元成交，呎價約10,083元。

萬方地產葉搏麟稱，房協沙田綠怡雅苑2座低層F室，實用面積約588方呎，放盤4個月減約67萬元，成交價約563萬元，呎價約9,575元。

未補價公屋百多萬元就有交易，祥益黃文樂表示，屯門建生邨康生樓低層19室，實用面積約407方呎，成交價約110萬元，呎價約2,703元。美聯蘇玉燕指出，香港仔華貴邨華賢樓中層5室，以約190萬元獲綠表客承接，呎價約4,668元。