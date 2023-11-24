二手見紅：曦巒11年輸423萬 每呎不足萬八破底

樓價不斷下挫，業主長揸必賺已成絕唱，銅鑼灣半新盤曦巒有兩房單位，成交呎價首度跌穿1.8萬元創新低，原業主長揸11年仍慘輸超過400萬元。

消息稱，上址為該盤的低層D室，實用面積約588方呎，原先叫價約1,550萬元，終勁減約492萬元，以約1,058萬元易手，減幅超過三成，呎價僅約17,993元。原業主於2012年以逾1,481萬元購入單位，現帳面虧損逾423萬元或約28.6%。

明園大廈年半賣平172萬 港島屋苑蝕讓連連。中原林龍南表示，北角明園大廈1期高層5室三房戶，實用面積約662方呎，以約768萬元成交，呎價約11,601元。原業主於4年前以約1,000萬元買入單位，是次帳面勁蝕約232萬元。相比去年2月同類型做價940萬元，最新成交更在逾一年半跌價約172萬元。

市區大型屋苑也劈價求售，該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城北海閣中高層A室，實用面積約708方呎，三房間隔享單邊全海景，不足兩個月劈價約280萬元，以約1,220萬元售出，呎價約17,232元。做價較大型銀行網上估價低約5.3%，屋苑本月已錄18宗成交，追平上月全月。

中原袁顯岸表示，紅磡海濱南岸7座低層E室，實用面積約481方呎，屬兩房園景則王，售價僅約710萬元，為同類型單位9年新低，呎價約14,761元，若比較3個月前的同類成交，更快速跌價約103萬元。

此外，馬鞍山新港城有兩房受惠辣招期縮短，業主果斷止蝕沽貨。美聯陳少鴻稱，該盤H座高層6室，實用面積約363方呎，成交價約570萬元，呎價約15,702元。原業主於2021年4月才入市，持貨約兩年半帳面損失約30萬元。

世紀21奇豐廖振雄稱，西貢大環村地下相連村屋單位以約775萬元成交，建築呎價約5,962元，單位5年大幅貶值約225萬元。