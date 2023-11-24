產經

新盤搶客戰升溫

胡致遠（左）稱，YOHO WEST首批價單所有單位均提供家具套餐。 胡致遠（左）稱，YOHO WEST首批價單所有單位均提供家具套餐。
胡致遠（左）稱，YOHO WEST首批價單所有單位均提供家具套餐。
YOHO WEST平紀錄 傳首日收2500票 THE HENLEY改價單 增提前付清優惠
大型項目推售帶動市場氣氛升溫，新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，自本周初公布價單後引起關注，昨日起正式收票。市場消息指，項目暫錄得約2,500張入票，追平同系屯門兆康NOVO LAND第2B期今年所創的首日收票紀錄。
作為年底矚目新盤之一的YOHO WEST，涉及1,393伙，自日前對外開放示範單位後，市場反應熱烈，售樓處外頻現睇樓客排隊人龍。新地代理總經理胡致遠表示，樓盤展銷廳日前單日錄得逾4,000人次參觀，睇樓客年齡層廣泛，若按地區分布則以新界區為主導，該盤最快今日或周末加推。
項目與家具品牌合作，首批價單所有單位都會提供家具套餐，買家若不需要該套餐，亦可選擇一萬元的折扣。
Indigo Living業務發展總監莫麗賢稱，有關套餐因應買家所選購的戶型，提供5至16件家具，包括電視櫃、床架、梳化及餐枱等。家具會於收樓前預先送到單位內，以便買家收樓後隨即入住。項目首張價單提供280伙，以此計算，該盤首日暫已超額認購約7.9倍。
THE HOLBORN成交價495萬
現樓項目力推「先住後付」吸客。恒基地產(00012)的啟德THE HENLEY，昨修改價單，增設提前付清樓價優惠。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，指定單位買家若採用360天成交期付款辦法，除了享有售價3%折扣外，若在簽署臨時買賣合約後120天內提前付清樓價，可獲9.5%現金回贈。為配合項目銷售，中原地產為新買家送出置業優惠。
同為恒地旗下的鰂魚涌THE HOLBORN，昨以495.52萬元售出B座6樓B7室開放式戶，呎價約20,908元。嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，昨以3,411萬元招標沽出2B座36樓A室三房戶，呎價約37,279元。
專才近千萬購瑜一‧天海
一手市場再錄專才入市個案。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨沽出第1B座29樓E室頂層特色戶，實用面積364方呎，一房間隔，連270方呎天台，成交價987.02萬元，呎價約27,116元。據悉，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，較減辣前須繳交的稅款節省逾260萬元。
據美聯統計，自上月施政報告公布減辣後，11月首21日的一手成交量共有441宗，已超越10月全月的344宗，並創3個月新高。
林達民（左三）稱，THE HENLEY近日錄得的專才客查詢增加。林達民（左三）稱，THE HENLEY近日錄得的專才客查詢增加。
林達民（左三）稱，THE HENLEY近日錄得的專才客查詢增加。
YOHO WEST南昌V Walk商場展銷廳外，出現睇樓客排隊人龍。YOHO WEST南昌V Walk商場展銷廳外，出現睇樓客排隊人龍。
YOHO WEST南昌V Walk商場展銷廳外，出現睇樓客排隊人龍。
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