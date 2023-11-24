新盤搶客戰升溫

YOHO WEST平紀錄 傳首日收2500票 THE HENLEY改價單 增提前付清優惠 大型項目推售帶動市場氣氛升溫，新鴻基地產( 00016 )及港鐵( 00066 )發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，自本周初公布價單後引起關注，昨日起正式收票。市場消息指，項目暫錄得約2,500張入票，追平同系屯門兆康NOVO LAND第2B期今年所創的首日收票紀錄。

作為年底矚目新盤之一的YOHO WEST，涉及1,393伙，自日前對外開放示範單位後，市場反應熱烈，售樓處外頻現睇樓客排隊人龍。新地代理總經理胡致遠表示，樓盤展銷廳日前單日錄得逾4,000人次參觀，睇樓客年齡層廣泛，若按地區分布則以新界區為主導，該盤最快今日或周末加推。

項目與家具品牌合作，首批價單所有單位都會提供家具套餐，買家若不需要該套餐，亦可選擇一萬元的折扣。

Indigo Living業務發展總監莫麗賢稱，有關套餐因應買家所選購的戶型，提供5至16件家具，包括電視櫃、床架、梳化及餐枱等。家具會於收樓前預先送到單位內，以便買家收樓後隨即入住。項目首張價單提供280伙，以此計算，該盤首日暫已超額認購約7.9倍。

專才近千萬購瑜一‧天海 一手市場再錄專才入市個案。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨沽出第1B座29樓E室頂層特色戶，實用面積364方呎，一房間隔，連270方呎天台，成交價987.02萬元，呎價約27,116元。據悉，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，較減辣前須繳交的稅款節省逾260萬元。

據美聯統計，自上月施政報告公布減辣後，11月首21日的一手成交量共有441宗，已超越10月全月的344宗，並創3個月新高。

林達民（左三）稱，THE HENLEY近日錄得的專才客查詢增加。 YOHO WEST南昌V Walk商場展銷廳外，出現睇樓客排隊人龍。