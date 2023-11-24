簡訊一覽
●國泰航空(00293)公布，10月載客168.47萬人次，按年增3.2倍；收入乘客千米數按年升2.25倍；乘客運載率增11.1個百分點至84.7%，可用座位千米數按年升1.83倍；首10個月載客人次按年升8.87倍，可用座位千米升4.61倍，收入乘客千米數升6.08倍。另10月運載12.44萬公噸貨物，按年增13.7%；首10個月載貨量按年增19.4%。
●和黃醫藥(00013)自主研發用於腸癌治療的創新標靶藥物成功通過美國食品及藥物管理局（FDA）審批，公司執行董事兼主席杜志強表示，有意擴大在香港的科研發展和業務，並將推動與香港科技園等本土創科平台的合作，預計明年在港成立研發中心。
●友和集團(02347)截至今年9月底止半年賺1,028萬元，按年增長9.21倍；每股盈利2.06仙，不派中期息。
●震雄集團(00057)截至今年9月底止半年盈利5,050萬元，按年減少32.75%；每股盈利8仙，派中期息每股3仙。
●廸生創建(00113)截至今年9月底止半年純利2.19億元，按年上升41.5%，每股盈利55.7仙，中期息每股0.1元。
●內地社保基金設立「長三角科技創新股權投資基金」，首期規模51億元人民幣，重投資集成電路、生物醫藥及人工智能（AI）等重點領域，由私募基金IDG Capital管理。
●微軟創始人蓋茨稱，人工智能（AI）可能不會完全取代人類工作，但可以讓每周工作3天成為可能。雖然AI可以帶來積極的變化，但他承認，若AI被濫用，將會帶來風險。
●市傳美國太空技術公司SpaceX計劃以每股約81美元的作價，出售部分股份，以集資約7.5億美元（約58.5億港元），以此推算該企整體估值約1,500億美元。分析指此舉意味創始人馬斯克不考慮讓該企透過首次公開發行（IPO）形式上市。
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