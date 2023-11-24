歐洲經濟分化 德PMI改善 法續收縮

歐洲多國公布採購經理指數（PMI），其中兩大經濟體表現分化，德國景氣向好，法國則繼續收縮。據德國銀行Hamburg Commercial Bank（HCOB）編製的法國綜合PMI，11月初值為44.5，較10月的44.6繼續惡化，也遜於市場預期的45，顯著低於50的盛衰分界。

該行不諱言，法國經濟「走進了死胡同」（In a dead-end），境內外需求下降，產出連跌6個月，不論是製造業或服務業活動都減慢，當地11月製造業PMI為42.6，低於前值和市場預期的42.8和43.1；服務業PMI同期為45.3，稍好於前值45.2，但仍遜預期的45.6，或與地緣政治和經濟不穩定有關。

反觀德國，綜合PMI從低位回升，11月初值為47.1，雖然仍處收縮區間，但優於市場預期和前值的46.5和45.9。其中，製造業PMI為42.3，勝預期和前值41.2和40.8；服務業PMI同樣勝預期和前值48.5和48.2，報48.7。

歐元區綜合PMI亦與德國同步，11月報47.1，勝預期和前值46.9和46.5；製造業PMI報43.8，預期和前值為43.4與43.1；服務業PMI為48.2，預期和前值為48.1和47.8。

銀行界估歐今季衰退 不過，HCOB料歐元區本季GDP仍會收縮，一旦成真將會是連續兩季下跌，令技術上陷衰退。其中德國法院上周裁定，德國聯邦政府將600億歐元防疫基金轉為氣候和產業計劃支出違憲，令外界擔心會拖累德國和歐元區明年的復甦。

香港人移民熱門地英國的經濟則稍為喘定。標普全球公布，英國11月綜合PMI為50.1，預期和前值俱為48.7；製造業PMI由10月的44.8升至11月的46.7，也勝預期的45；服務業PMI更由前值49.5，返回增長區間50.5，預期為49.5。

惟標普仍料英國的經濟衰退會延續至新一年，除了因為新訂單連降5個月外，也因為物價高企，影響企業成本。

星通脹4.7%創5個月高 返回亞洲，新加坡11月的通脹年率為4.7%，高於10月的4.1%，預測值為4.45%。11月通脹率創5個月高位，且已連升34個月，本次主要由私人運輸成本升11.7%所帶動，前值升8.5%。另印尼央行昨日宣布，維持利率不變，符合預期。

庫存連增5周 油價回落 原油價格昨日下跌，倫敦布蘭特期油和紐約期油曾挫約1%。美國能源情報署（EIA）公布，美國截至11月17日當周原油庫存按周增870.1萬桶，高於市場預期增116萬桶，連增5周。汽油庫存轉升74.9萬桶，結束連降兩周，市場原預期續降15萬桶。現貨金曾升約0.1%，報每安士1,993美元。

德國PMI上揚