產經專題：3招助資產增值

1.做好理財規劃

中產階層一般擁有較高學歷或專業能力，注重生活品質、消費體驗，他們在高端消費市場上，往往擁有更大的市場份額。如上述所說，中產賺得多支出更多，經濟下行加上欠缺理財規劃、誤判自身能力消費的話，最終導致財務狀況惡化。

不幸地，若錯誤判斷自己的能力，衣食住行、娛樂等保持高額消費，追求名牌奢侈品時不顧自身購買力，撇除每月供樓及家庭等使費後，可說是所餘無幾。缺乏財務規劃並不是中產階級獨有，但如果他們早就能意識到理財的重要性，計算好收入和日常開銷，做好儲蓄和投資，當遇到逆境時也能夠有充足彈藥，大致維持原有生活水平。

2.掌握市場潮流 中等收入人士通常都是一些公司管理層、企業的老闆，擁有體面職銜，有良好的市場洞察力。憑着過往的經驗一直走過來，或許會深信，以原有的打拚模式經營可以繼續往上流。

不過，市場變化日新月異，時代的巨輪不停向前。若然作為管理層的中產，無法掌握潮流趨勢，可能面臨被市場淘汰的風險。如果想在快節奏的生活中生存下來，就必須跟上時代的步伐，多學習新的事物，如多接觸媒體網絡、擴大交際圈子，與不同的朋友交流。

3.多元投資增收入 老生常談總說「不要把雞蛋都放在同一個籃子」。工作是為了賺取薪金支持生活，有些人以為有穩定的高薪工作就能衣食無憂，但單靠工作為單一收入渠道卻不是明智做法。若出現意料之外的情況失去工作，令打工仔收入不穩，仍要大肆花費，就會走進貧窮境地。

打工仔每天營營役役，實際上是利用自己的時間為別人建立資產財富，最理想的當然是為自己建立財富，例如投資增值、建立被動收入、培養技能賺取額外收入等，擴闊收入來源。

樓市、股票過往都是中產階層重要的投資之一，市況佳時當然是「買乜賺乜」，但遇上經濟不景氣，股樓表現失色，愈單一的投資會輸得愈慘。與承上談及收入一樣，投資也切忌將所有資金投放到某一種投資方式上，一旦這種投資的市場出現波動，財富就會受到巨大損失。而入市前做好功課、勿盲目跟風投資、正視市場風險等，也是投資成功的第一課。