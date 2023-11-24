產經專題：影響財富兩大因素

1.經濟未明

後疫情衝擊及美國對華出口管制強化等背景下，中國經濟未如預期般強勁反彈。中國經濟前景不明朗，企業裁員、減薪隨時上演，中產階級可能要承受失業、收入銳減的危機，個人財富受到威脅，消費自然變得審慎。身家縮水已無可避免，很多中產須同時承受着沉重的房貸、車貸壓力，經濟下行夾擊下，部分人遭遇「返貧危機」。

中國官方聲言有信心經濟發展保持恢復向好態勢，中國第三季國內生產總值（GDP）按年增4.9%，遠高過預期，但房地產市場問題仍未完全解決。此外，內地10月份居民消費價格指數（CPI）按年跌0.2%，低於市場預期，亦為時隔兩個月後再度陷入通縮，經濟前景令人憂慮。而青年失業率數據在中國暫停公布前，已達到21.3%的紀錄新高，這批年齡層是未來消費主力，直接影響經濟的活躍程度。

2.物業貶值 內地房企出現債務風波，波及實體經濟的穩定性，使民眾置業信心急降，樓市成交和價格也受牽連。

中產階級向來是樓市主力軍，內房危機下成為受害最深的一群。他們動用畢生儲蓄、背負數以百萬元計的按揭貸款置業，但遇上樓市淡風，物業的價值受損，中產們「因房返貧」；而每月供樓款項絲毫不減，作為業主的他們消費意欲減少，也是自然不過。

內地政府近來雖然採取一系列房地產寬鬆措施，但成果有限，中國家庭對於買樓的態度謹慎。