產經專題：邊間名牌企業衝擊最深？

中國在疫情前一向是奢侈品行業最大的增長引擎之一，可是中國經濟復甦不似預期，民眾又傾向「內捲」留在境內消費，消費形勢改變下，奢侈品股的增長前景已大不如前。

面對經濟不明朗，昔日爆買奢侈品的內地客已不敢揮金如土；而其他地區如內地海南、澳門等競爭，香港「購物天堂」地位也逐漸被吞噬。不論面向全球又或本地的奢侈品股，如今也只能沉着應戰。

LVMH：疫後爆買不再 收入增速放慢 法國奢侈品巨頭LVMH擁有LV、Christian Dior、Fendi、Givenchy等多個知名品牌，向來被視為業界風向標。可其第三季收入增長顯著放慢，印證着全球奢侈品銷售降溫，富人在疫情後需求有所消退，也反映出內地富人減少的端倪。

今年第三季，LVMH收入為199.6億歐元，按年增長9%，回顧上半年增幅為雙位數，可見受高通脹及經濟不確定性影響，強勁的消費出現退潮迹象。4大主要市場中，美國的內生銷售第三季僅增長2%；除日本外，以中國為主力的亞洲地區銷售增長也只有11%不及預期，低於上半年23%的增幅。

拆解LVMH業績，投資研究公司Bernstein認為數字顯露出一個持續放緩的迹象，消費者經過疫後的報復式消費後，現在已逐漸回復平靜。

開雲集團：銷售跑輸同業 亞太僅升1% Gucci母公司開雲集團（Kering）今年第三季銷售差過預期且遜於同業，按年下跌9%至44.64億歐元。集團將銷售下滑歸咎於不利的宏觀環境、客戶數量下降，並點名指受西歐和亞太地區經濟疲弱所影響。

該集團旗下最大品牌Gucci，第三季銷售額22.17億歐元，按年下跌約7%，品牌Saint Laurent、Bottega Veneta、涵蓋巴黎世家（Balenciaga）的其他部門亦全線下挫，只有眼鏡部門實現3%的增長。

按地區來劃分，歐洲、北美等地區零售業務全軍覆沒；日本零售業務保持28%高增速，中國所在的亞太地區（不包括日本）增長也只有1%。

Minerva Analysis創始人Kathleen Brooks認為，奢侈品產業正發生變化，奢侈品市場現時同時面臨多種經濟和地緣政治威脅，對未來前景產生影響，涉及的因素包括中國經濟增長速度轉向放緩，以及美國高利率抑制了買奢侈品的需求。

Burberry：亞洲銷售急放緩 生意難達標 英國奢侈品零售商Burberry於截至9月底止半年，經調整營業利潤按年下降6.3%，至2.23億英鎊；收入則按年增長4%，至13.96億英鎊。

儘管半年計，整體同店銷售錄得10%升幅，但單看7至9月的第二財季增長大幅放緩至1%，遠差過第一財季增長18%。分區域看，第二財季歐非中東（EMEA）錄得10%增長，但被美國市場倒退10%所抵銷；另外，包含中國的亞洲市場增長由第一財季的36%放緩至僅2%，對業績造成影響。

Burberry對公司前景亦不太樂觀，預警因全球奢侈品消費放緩，估計2024財年低雙位數增長的收入目標可能無法實現，若情況持續，更可能對利潤產生連鎖影響。