榮耀換帥 推動上市登陸資本市場

由華為獨立出來的智能手機品牌「榮耀」，最新放出於資本市場上市的風聲！榮耀最新發公告指，為實現公司下一階段策略發展，將吸引多元化資本進入，透過首發上市推動公司登陸資本市場。公司同時宣布，吳暉將擔任董事長，萬飆則轉任副董事長。

資料顯示，吳暉於10月加入榮耀終端有限公司，消息指其在榮耀首要任務之一是推動上市進程。萬飆則曾任華為無線產品線總裁、終端公司總裁、俄羅斯地區部總裁、消費者業務行動寬頻與家庭產品線總裁、消費者業務營運長等職位，2020年擔任榮耀終端有限公司董事長，負責供應鏈等核心部門。

華手機市佔19%居首 去年11月，榮耀曾出現公開股權變動，新增京東方A等6名股東，另市場有傳榮耀今年邀請多家經銷商購買公司股權。

國際數據公司IDC報告提及，榮耀第三季以19.3%的市佔率重奪內地手機一哥寶座。榮耀首席執行官趙明曾多次指出，公司要挑戰蘋果公司（Apple Inc.）及三星。他稱，全球手機市場出貨量規模介乎11億至12億部，中國是2.8億部，海外有8億至9億部，空間巨大。

不過，目前蘋果公司及三星在歐洲共佔據約90%售價600美元以上的手機市場，榮耀在拓展歐洲市場方面，須在產品創新與高端品牌發展方面提升競爭力。