產經

榮耀換帥 推動上市登陸資本市場

榮耀第三季重奪內地手機市佔一哥寶座。 榮耀第三季重奪內地手機市佔一哥寶座。
榮耀第三季重奪內地手機市佔一哥寶座。
由華為獨立出來的智能手機品牌「榮耀」，最新放出於資本市場上市的風聲！榮耀最新發公告指，為實現公司下一階段策略發展，將吸引多元化資本進入，透過首發上市推動公司登陸資本市場。公司同時宣布，吳暉將擔任董事長，萬飆則轉任副董事長。
資料顯示，吳暉於10月加入榮耀終端有限公司，消息指其在榮耀首要任務之一是推動上市進程。萬飆則曾任華為無線產品線總裁、終端公司總裁、俄羅斯地區部總裁、消費者業務行動寬頻與家庭產品線總裁、消費者業務營運長等職位，2020年擔任榮耀終端有限公司董事長，負責供應鏈等核心部門。
華手機市佔19%居首
去年11月，榮耀曾出現公開股權變動，新增京東方A等6名股東，另市場有傳榮耀今年邀請多家經銷商購買公司股權。
國際數據公司IDC報告提及，榮耀第三季以19.3%的市佔率重奪內地手機一哥寶座。榮耀首席執行官趙明曾多次指出，公司要挑戰蘋果公司（Apple Inc.）及三星。他稱，全球手機市場出貨量規模介乎11億至12億部，中國是2.8億部，海外有8億至9億部，空間巨大。
不過，目前蘋果公司及三星在歐洲共佔據約90%售價600美元以上的手機市場，榮耀在拓展歐洲市場方面，須在產品創新與高端品牌發展方面提升競爭力。
紅米啟動兩萬億大計
同屬中國智能手機製造商的小米(01810)，其Redmi（紅米）品牌總經理盧偉冰日前發文，慶祝小米Redmi手機10年銷售10億部。Redmi亦將與國產供應鏈夥伴合作，共同啟動「兩萬億新宏圖計劃」，目標透過共創共享，在未來5年創造兩萬億元人民幣綜合產值，包括瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、維信諾、歐菲光、TCL華星、豪威科技、藍思科技、伯恩等國產供應鏈企業都有份參與。
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