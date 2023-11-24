東方企控半年賺3074萬

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《on.cc東網》繼續以發展成為本港最受歡迎的網上新聞媒體平台為目標，不斷豐富內容。期內《on.cc東網》旗下手機應用程式已累積逾千萬下載量，提供最快最新的「即時新聞」平台，獨家報道及資訊源源不絕，輔以高清相片及影片，廣為業界稱著。

此外，《on.cc東網》推出全新綜合資訊節目《東呼即應》，市民透過24小時爆料熱線爆料，製作組再深入了解，找來專家及學者提供專業意見，拆解問題癥結，為苦主發聲，實現「東呼」，各界「即應」，為民請命愈戰愈強。

《onCH東網視頻》推出全新節目《健康全方位》、《仙迪LOVER》、《Yammy帶你Chill》，每周精彩內容為觀眾帶來無窮樂趣。《東網Money18》為香港交易所指定免費秒報股價網站，網站及手機註冊用戶已接近100萬，手機應用程式下載量更超過240萬次，還致力發展財經節目直播，無疑已是本港其中一個極具影響力的產經資訊平台，相關節目的質素及功能備受業內外人士肯定。

融資業務應收貸款利息升13% 業績公告顯示，集團期內錄得收入3.12億元，其中出版報章及廣告收入2.33億元，繼續是集團主要收入來源。期內貸款業務錄經營溢利1,697.3萬元，按年增長7.2%；應收貸款利息1,904.6萬元，按年增長13%；期內並沒有壞帳紀錄。