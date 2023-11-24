高盛料電池降價40% 加快電動車銷售

在全球汽車電動化戰役，電池性能和成本是決定性因素。美資投行高盛最新發表的研究報告預期，汽車電池價格將由現時至2025年大幅下跌40%，有望加速電動車銷售。該行解釋，成本下降的最大原因來自電池的正極部分，主要由鋰氧化物料，如磷酸鐵鋰（LFP）和鎳錳鈷（NMC）等組成；又指以投資角度來看，投資者可買入美韓電池鏈股票，首選LG化學，其次是LG能源解決方案、三星SDI及松下電器。