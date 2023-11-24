高盛料電池降價40% 加快電動車銷售
在全球汽車電動化戰役，電池性能和成本是決定性因素。美資投行高盛最新發表的研究報告預期，汽車電池價格將由現時至2025年大幅下跌40%，有望加速電動車銷售。該行解釋，成本下降的最大原因來自電池的正極部分，主要由鋰氧化物料，如磷酸鐵鋰（LFP）和鎳錳鈷（NMC）等組成；又指以投資角度來看，投資者可買入美韓電池鏈股票，首選LG化學，其次是LG能源解決方案、三星SDI及松下電器。
中國本月首3周賣車多19%
至於中國乘用車市場信息聯席會（又稱乘聯會）日前則公布，內地11月首3周（1至19日）的乘用車市場賣出97.4萬輛車，按年增長19%，按月下跌6%。新能源車方面，11月首3周賣出40.2萬輛車，較去年升37%，按月升2%。
按地區劃分，國產車對俄羅斯的出口增量最大，首10月中國對俄羅斯汽車出口73.6萬輛，按年增長489%，成為增速最為強勁的市場。
華興證券表示，之前內地電商購物優惠節刺激買車意欲，需求有望進一步釋放，預期11月傳統車市維持按月增長態勢，而新能源汽車在年尾衝刺銷量下，加上大量新車型交付後銷量表現超預期，看好11月銷量有望持續增長。
東風集團股份(00489)昨確認子企擬出售歐資車廠Stellantis的5,000萬股普通股，套現約9.34億歐元。完成後，東風持有Stellantis股本由3.16%降至1.58%。
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