新世界回購最多6億美元債券

有助降低負債比率 回購包括兩隻規模分別為12億美元和15億美元的永續債，以及5隻將於2027至2031年到期的票據和可持續掛鈎票據，總規模為25.5億美元。該收購將於倫敦時間12月1日下午4時截止，預計結算日期12月5日或前後。

新世界首席財務總監劉富強9月曾於業績會上表示，目前的高息環境是回購債券的最好時機，可以低於面值的價格回購債券，為公司帶來利潤，對公司盈利或降低負債比率都有幫助。

新世界發展股票周四除淨，包括末期息0.3元，以及出售新創建持股派特別息每股1.59元，昨日股價曾低見12.98元，收報13.32元，跌4.37%。

投行美銀證券給予新世界發展「跑輸大市」評級，目標價12元，指出該股價格為2024財年股息率2.7厘及預測市盈率19倍，遜於其他本港發展商股息率平均7厘及市盈率10倍。

不過，亦有分析指出，該企明年有多項投資物業落成，包括內地商場旗艦深圳「K11 ECOAST」（前稱太子灣項目），租金收入將會增加，故前景展望不用看得太淡。

新創建公布，周大福企業購新創建的要約於昨日下午4時結束，已收到74.79%有效接納，扣除一致行動人士持股後，公眾持股降至22.17%，低於《上市規則》25%的要求。管理層承諾，將採取適當行動確保有充足公眾持股量。