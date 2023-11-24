周大福純利升36% 增派息

周大福上半財年營業額按年上升6.42%至495.26億元，若按相同匯率計算，則增長11.3%。整體毛利率按年改善1.3個百分點至24.9%。

貢獻最多的內地市場營業額期內下跌0.6%至406.8億元，反觀港澳及其他市場受惠旅客重臨，進帳88.46億元，按年多57.74%。

擬內地淨增400店 周大福計劃本財年在內地淨增300至400間分店，較本財年初提出的600至800間有所下調，董事總經理黃紹基解釋，目前集團冀聚焦「練好內功」，以全力落實5大策略方針，且工作順利展開並取得成效，包括重塑品牌、優化產品、加速數碼化轉型、提升營運效率及強化人才培育。

黃坦言，雖然中國市場有所放緩，可是生意一定「有起有跌」，強調集團是準備充足（Well-prepared）及表現穩健（Resilient），並重申長遠對中國市場有信心。內地市場上半財年的同店銷售按年下跌，黃卻補充，受惠去年同期較低基數，有信心下半財年可恢復正增長。至於港澳市場業務持續恢復，惟旅客訪港量不及疫情前，且旅客轉向深度遊，故集團正進行品牌重塑，如沙田分店以顧客體驗為重。另一副主席鄭志雯預告，明年夏天會以嶄新的店舖形象登場，亦會推全新顧客忠誠度計劃。

集團又交代，由10月起至上周六，期間集團零售值按年增21.5%，當中佔八成半的內地業務增長21%，同店銷售升6.7%；港澳及其他市場期內零售值更增52.1%，同店銷售升47.6%。

至於全城熱議「純官」接班人將花落誰家的問題，去年6月齊升任為周大福副主席的堂兄妹鄭志恒及鄭志雯都不作回應，但就趁機互相表揚。

與鄭志雯分工清晰 鄭志雯指，兩人目前主要工作是與管理層一起重塑品牌，同心協力把成盤生意搞好。她又稱讚鄭志恒在珠寶行業打滾多年，「我都要跟佢學好多嘢」。鄭志恒隨後指，有份打理瑰麗酒店的鄭志雯，在品牌塑造方面的成績大家有目共睹，又謂她加入周大福後，對集團品牌重塑工作更好，並重申：「大家分工好清楚，我哋都想為公司做到最好」。

那麼「純官」對這份業績滿意嗎？身為「純官」女兒的鄭志雯笑說：「見到咁嘅Number，我諗滿意啩」。她亦表示，集團目標乃把周大福品牌轉型，提升公司價值並回饋股東，目前進展良好。

周大福中期業績摘要