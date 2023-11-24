人幣國際支付份額回落至3.6%

儘管近日人民幣匯價盡顯強勢，但環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）的10月全球支付數據顯示，人民幣無論在國際支付的市佔率、跨境貿易融資貨幣的份額均見回落，分別降至3.6%及5.12%。投行巴克萊提醒，雖然人民幣短期可能續走強，但到明年仍有更多下行風險。

10月人民幣在全球支付價值的份額，已是連續第4個月企在3%以上，比起9月的3.71%紀錄高位稍見回落，惟全球排名維持在第5位，與日圓的3.91%佔比差距亦有縮減。美元、歐元及英鎊仍佔據排名前3大位置，各佔47.25%、23.36%及7.33%。

以支付價值的規模計，上月人民幣支付價值亦按月下降2.74%，而同期全球支付價值總體微升0.21%。作為全球貿易融資貨幣角色，人民幣份額由9月的5.8%紀錄高位，小幅回落至10月的5.12%，排名降一名到第3位，反觀歐元重返第二位，佔比達5.85%，高於9月的5.43%。

離岸價高見7.13 踏入11月，人民幣匯價逐步回穩。昨由官方開出的中間價報7.1212兌每美元，按日再升42點子，創逾5個月高。在岸價下午4時30分收升71點子，報7.1406，再漲71點子；離岸價更一度高見7.1379，曾漲逾300點子。

巴克萊亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha對外媒稱，中國的刺激措施或有助穩增長，但預計經濟仍將疲軟，料明年增速將從今年預期的5.1%，放緩至4.4%。他又估計，中國是利率可能很快就會下降的國家之一，甚至未來數月或會推更多寬鬆政策。如是者，屆時中國資產吸引力或加強，但目前的措施還不足以確保外資大量回到中國。

事實上，外資金融機構在內地資本市場發展業務的部署亦有新進展。據報，日資瑞穗金融已經向中證監申請在內地成立證券公司，可能是繼野村東方國際証券及大和証券後第3家來華的日資券商。