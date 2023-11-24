內房料緩慢下行 促銀行救急

內地民營巨頭中植系債務終爆雷！繼今年陸續轉讓多家A股公司控股權、旗下中融信託遭託管之後，中植系版圖大不如前，但回籠資金比起約4,200億至4,600億元（人民幣‧下同）的相關負債規模只是九牛一毛。內媒分析指，今次中植集團觸礁，房地產或成導火線。國際機構惠譽評級預期，房地產市場或將步入緩慢下行的新常態。

中植系負債最少4200億 中植系是指大型綜合企業中植集團旗下多家從事金融行業的公司，該集團周三向投資者發致歉信並披露，初步盡調後發現，按中介機構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約2,000億元，由於資產集中於債權及股權投資，存續時間長而清收難度高，料可收回金額低，資產減值情況嚴重。同時，剔除保證金後相關負債規模至少達4,200億元，故坦言已嚴重資不抵債，有重大持續經營風險。

對於產品違約，中植已表明難辭其咎，更不惜道出集團實控人解直錕於2021年猝然離世後，內部管理面臨失效等辛酸。不過，中植債彈殺埋身非無迹可尋，今年8月中融信託的產品停止兌付，業界已警告風波勢禍延至第二大股東中植。尤其是中融信託大股東經緯紡織機械已在10月24日被深交所退市，早年已涉足內地地產收購的中植恐怕更難逃投資房地產失利的下場。

惠譽評級亞太區企業評級董事石露露認為，今輪房地產行業下行周期，跟2008至2014年的調整周期有別，包括居民槓桿率從2014年約35%升到現時約62%，加上目前內地經濟環境，進一步提高槓桿意願有限；且政策重點亦由以往「救」變為「穩」，故不認為本輪周期會有強力反彈，更料明年行業銷售額將續跌，但降幅將縮窄至最多5%。

該機構亞太區金融機構評級董事徐雯超則提醒，雖然認房不認貸等一系列政策短期內緩解按揭提前還款壓力等，但從中長期看，居民買樓信心、整體經濟修復預期仍制約房地產市場的復甦，預計明年地產及相關產業鏈的貸款增速仍然偏弱。

首研推無抵押貸款紓壓 中國社科院學部委員李揚昨日亦指出，第三季末內地實體經濟債務存量357.8萬億元，按年增加9.3%，債務增速處歷史較低水平。不過，內銀放貸填氹的缺口深不可測。外媒估計，中國正不斷推穩樓市措施，並擴大向銀行施壓，要求協助填補及交付未完工住宅所需的4,460億美元（約3.16萬億元人民幣）資金缺口。市傳金融監管部門考慮允許內銀首次向房企提供無抵押的流動資金貸款，此舉有望為房企資金鏈紓困。