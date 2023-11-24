港股年內插近一成 基金續睇淡

息口高企及美元走強，港股今年表現疲弱，至今跌9.45%，在本港經濟增長不如理想下，不少金融機構看淡港股前景。管理60億美元資產的惠理基金預言，香港股市的上行空間有限，而中資券商里昂更直言，收息將是明年最安全的投資。

里昂：明年收息最穩陣 惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣稱，香港經濟仍然疲弱，因為在港府發放最後一批消費券後，香港消費有所放緩。由於流動性緊張，以及人民幣因美元走強而受壓，預計香港股市的上行空間有限。消費者及市場恢復信心仍需要一段時間，預期市場短期內將維持窄幅上落。

儘管市場普遍預期美國明年起減息，但里昂認為，穩健派息或是明年重點，料香港綜合企業削減股息的可能性偏低，因估計企業明年經常性盈利平均增長約14%，且淨負債比率處於17%的健康水平，同時其派息比率偏低，意味企業有增派息空間，即使盈利受打擊，也可調整派息。

亞洲投資級債估值趨高 鍾慧欣則預計，除非中東發生意外情況，否則美國國債收益率在今年餘下時間將保持在目前水平。

她指亞洲投資級別債券平均收益率達6%以上的吸引水平，持續吸引資金流入，加上新債供應仍然緊張，信貸息差持續收窄，在美國國債收益率靠穩下，將利好存續期持倉，惟提醒亞洲投資級別債券的估值愈來愈高。

不過，有一間投資管理公司認為，港股已接近見底，明年有機會反彈及跑贏美股，反彈幅度需視乎美國息口、內地更多刺激措施出台等因素。