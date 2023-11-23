輪商精選：部署騰訊反彈 好友吼20106
騰訊控股(00700)於上周公布業績後，股價曾急挫至310元水平，本周重回320元水平，昨日收報324.4元，跌0.12%。有券商指，騰訊今年第三季經調整經營利潤按年增長36%勝於預期，並指其股價繼續提供良好的風險回報比，維持「買入」評級。
觀察輪證資金流向，騰訊好倉於早前獲資金留意，如上周五錄得約1,090萬元流入，而淡倉於近期亦獲資金積極吸納，上周三至本周二共錄得約3,040萬元流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
睇淡留意19558
騰訊認購證中，行使價360元附近的中期條款是近日的熱門條款，如看好可留意騰訊認購證20106，行使價360.2元，明年3月25日到期，實際槓桿9倍，為中期輕微價外產品。投資者如看淡，可留意騰訊認沽證19558，行使價284.24元，明年3月22日到期，實際槓桿9倍。
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