宏觀剖析：企業盈利與經濟增長未必同步

金融市場對於經濟衰退風險的持續討論，引起人們對經濟增長與企業盈利關係強度的質疑。企業盈利是驅動股票回報的關鍵因素之一，因此，許多投資者非常關注各國經濟狀況，以及企業盈利對投資市場和回報前景的潛在影響。

當經濟表現良好時，消費者往往會增加消費支出，商業活動亦會增加，企業利潤率改善，從而推動盈利增長。相反，在經濟衰退期間需求趨於疲軟，盈利增長通常會轉為負數。

受海外收入佔比高低左右 部分股票市場的海外收入佔比較高，亦可透過研究企業在海外的收入佔比，了解它們在本土市場的盈利和定位。一些國家如中國及巴西等的企業，它們大部分收入來自內銷，相比之下，英國及德國股市擁有更多跨國公司，它們大部分收入來自海外。整體而言，一些海外收入佔比較低的股市，其企業盈利與國內經濟增長之間的關聯性更強。

隨着全球化的重新布局，一些國家尤其是新興市場國家，很大程度上會受惠於供應鏈變化。就美國而言，如同早前所說的「3D重置」──即去全球化、人口結構及脫碳趨勢，將導致全球化趨勢逆轉，國內經濟可能受惠於企業回流，料可成為中期經濟活動的重要驅動力。就其他國家而言，這些變化可能會提升海外商業活動的重要性及導致利潤回流，但這未必會反映在國內生產總值（GDP）之中。

在一些國家，經濟增長對公司收入的影響更大。中國、美國及日本等國的企業盈利與國內經濟增長的關聯性遠高於環球經濟增長，原因是這些國家的出口佔其GDP比重較低。與其他市場相比，中國的企業盈利與GDP增長的關聯性不大，但中國企業盈利與環球經濟活動的關聯性更低，尤其是海外收入佔中國股市的比率低於15%。

與此同時，加拿大、墨西哥及美國的企業盈利與環球經濟增長的關聯性更高，這可能是由於美國GDP對環球經濟增長具有重大貢獻，而且美國是加拿大和墨西哥的主要貿易夥伴。

內銷行業與GDP關聯較強 然而，部分股票板塊與國內經濟的關聯度較強，這些行業往往能夠從當地內銷獲得更高收入而非海外。在美國，科技、通訊服務及必需消費品等行業能產生更多海外收益，這些行業的每股盈利增長與GDP增長的關聯性往往較弱，而房地產、金融及工業等以當地市場為主的行業，其盈利與GDP增長具有更強關聯性。

儘管美國科技企業擁有較高市值，而且大部分收入來自海外，但科技企業在美國的盈利仍與整體經濟有着密切關係，因為美股指數中包含大量注重美國國內市場的行業所致。

在不同的市場，經濟增長確實對企業盈利十分重要，但這種關係的強弱並非絕對，而是存在分歧。

由於某些國家嚴重依賴出口及海外收入，企業盈利增長與環球經濟增長具有較強的關聯性。因此，環球經濟增長放緩對企業盈利的影響可能大於各國自身的經濟衰退。相比之下，一些企業盈利更依賴當地國內活動的國家如美國，當它們面對環球經濟放緩時，預計能展現出更具韌性的表現。

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