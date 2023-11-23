新光戲院現址傳8億易手

屹立北角半世紀的新光戲院現址及其他部分物業，其業主資深投資者羅守輝早前透過地產代理將物業推出市場標售，市場消息稱有關物業以約8億元易手。

位元堂一億賣港島舖 該批物業包括英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分、地下、一至六樓及天台，總建築面積約96,000方呎，以現狀連租約出售，以市傳成交價計算，平均呎價逾8,300元。據了解，項目於2003年以約1.62億元買入，即相隔約20年升值約6.38億元，漲幅約3.9倍。

項目地盤面積約2.98萬方呎，佔全幢大廈的不可分割業權份數約77.41%，現時地下至5樓為戲院及商業部分，6樓為住宅部分。

該舖總實用面積約1,204方呎，由位元堂使用，租期於2024年4月屆滿。物業將於交易完成後租回，租期3年，每月租金35萬元。

有關通告指，兩集團董事不時對業務及資產進行策略性檢討，經考慮商業物業市場整體低迷、該物業的地點、周邊商舖、資本增值潛力及租金收益等特性後，認為出售事項不但帶來變現該物業價值的機會，並藉此額償還銀行貸款，以減少負債。資料顯示，該舖於2014年購入價約2.1億元，以最新作價計算，物業約9年帳面貶值約1.1億元或逾50%。