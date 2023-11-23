新盤概況：YOHO WEST研周末加推

該盤昨日下午2時起正式對外開放示範單位，惟此前已有逾百位睇樓客及代理到達南昌V Walk商場展銷廳外，排隊等待示範單位開放，氣氛熱鬧，並持續有睇樓客到場。項目今日起正式收票，日前公布的首張價單提供280伙，折實平均呎價約10,888元。

鼎珮集團的長沙灣睿峰，今年累售129伙，套現近15億元。VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，自施政報告減辣後，該盤有約四成買家屬專才。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，昨日起至今年12月15日，首3名經該行購入兩房戶的外來人才，可獲贈3萬元家電禮券。

發展商指，項目於上月已獲批入伙紙，滿意紙預計明年3月批出，最新有18個單位以超筍價發售，折實價474.79萬至546.98萬元，折實呎價13,923至16,135元。當中呎價及售價最低單位為5樓D室，為實用面積341方呎一房戶。新價單於周日起生效，屆時將以先到先得形式發售。