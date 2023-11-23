新盤概況：YOHO WEST研周末加推
該盤昨日下午2時起正式對外開放示範單位，惟此前已有逾百位睇樓客及代理到達南昌V Walk商場展銷廳外，排隊等待示範單位開放，氣氛熱鬧，並持續有睇樓客到場。項目今日起正式收票，日前公布的首張價單提供280伙，折實平均呎價約10,888元。
代理贈睿峰買家家電禮券
鼎珮集團的長沙灣睿峰，今年累售129伙，套現近15億元。VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，自施政報告減辣後，該盤有約四成買家屬專才。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，昨日起至今年12月15日，首3名經該行購入兩房戶的外來人才，可獲贈3萬元家電禮券。
另外，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，昨以2,443.3萬元售出2座29樓C室三房戶，呎價約30,656元。
Bal Residence18伙再減價
市區新盤一減再減，麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence昨加推價單2號，涉及27伙，折實平均呎價約16,944元。同時再次修改價單1號，將18伙曾於今年3月及8月已減價的單位，再減約12至15%，個別單位與最初推售的定價相比，減幅達21%。
發展商指，項目於上月已獲批入伙紙，滿意紙預計明年3月批出，最新有18個單位以超筍價發售，折實價474.79萬至546.98萬元，折實呎價13,923至16,135元。當中呎價及售價最低單位為5樓D室，為實用面積341方呎一房戶。新價單於周日起生效，屆時將以先到先得形式發售。
GREENWICH新價單涉28戶
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH，昨加推價單6號，提供28伙，折實平均呎價約19,098元，料屬原價加推。新一批單位包括11伙一房戶、14伙兩房戶及3伙連平台特色戶，實用面積226至349方呎，折實價447.03萬元起，折實呎價17,462元起。該盤落實周日以先到先得形式發售加推單位中的18伙。
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周日以招標形式發售第3座5樓B室，實用面積4,557方呎，四房加雙工人房間隔。
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