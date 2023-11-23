居屋平賣：康栢苑未補價呎售$5415

資助房屋未補價第二市場價格下滑，藍田居屋康栢苑三房戶勁減近百萬元，呎價僅約5,415元，跌返近9年前水平。

世紀21聯誠謝寶昭表示，上述單位為C座中層2室，實用面積約554方呎，屬遺產物業，今年1月放盤開價約398萬元，3月時社會復常曾短暫封盤，惟樓市表現未如預期，最後大減約98萬元或約24.6%，成交價約300萬元，呎價更貼近同區公屋。

據香港房屋委員會資料，今年7月屋苑一個同面積低層戶，同以呎價約5,415元易手。而再對上低位已追溯至2015年1月，當時呎價約5,360元。

慈安苑累減202萬易手 同屬東九龍居屋的慈雲山慈安苑也有減價個案。富誠地產曾遠東表示，屋苑A座低層3室，實用面積約606方呎，逾兩年累減約202萬元，以448萬元第二市場價易手，呎價約7,393元。

此外，世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺公屋華明邨耀明樓高層4室，實用面積約489方呎，減價約29.2萬元，未補價成交價約238.8萬元，呎價約4,883元。