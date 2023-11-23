二手單日逾10蝕讓

百福花園3年輸16% 啟德月內全見紅 樓市去向未明，更多二手業主寧願損手出貨，市場蝕賣成「瘋」。昨單日再出現超過10宗帳面貶值成交，港島老牌屋苑北角百福花園一周內連環見紅，呎價險守一萬元，單位約3年帳面虧損約16%。而啟德二手屋苑11月錄得的成交更全數蝕讓。

港島屋苑近期接連失守。美聯盧浩表示，百福花園鴻福閣低層D室，實用面積約597方呎，早前放盤價約705萬元，其後已降至約648萬元，近日以606萬元成交，呎價約10,151元。原業主於2020年6月以約720萬元購入，轉手帳面蝕讓約114萬元。

啟德1號（II）虧損逾340萬 啟德11月暫錄約3宗二手買賣，全屬蝕本個案。市場消息透露，最新錄得啟德1號（II）第5座低層F室，實用面積約563方呎，曾叫價1,150萬元，減價後以1,088萬元成交，呎價約19,325元。原業主2019年於二手市場購入上址，帳面虧損逾340萬元，樓價跌幅近24%。

將軍澳日出康城二手屋苑本月錄約15宗買賣，約有60%屬貶值成交。香港置業范文濤指，區內業主見有人接貨即沽，其中OCEAN MARINI的1B座中層A室，實用面積約547方呎，成交價830萬元，約3年帳蝕約80萬元，較購入價低約8.8%。同區SEA TO SKY第2座中低層單位以692萬元成交，約3年帳面貶值約8.9%。

事實上，樓價由高位回落，近年開售的半新盤變成「重災區」。消息稱，青衣明翹匯2A座高層實用面積約300方呎單位，日前亦以約438.8萬元售出，較2019年一手購入價帳面低近18%，呎價約14,627元。

新港城638萬沽 貶11% 此外，業主趁有市加快出貨，多個大型屋苑「紅潮」湧現。中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城C座中層1室三房戶，實用面積約490方呎，開價約678萬元，議價後以638萬元易手，呎價約13,020元，單位約3年帳面貶值約11.4%。全區11月暫錄約44宗二手買賣，按月增約三成。

該行溫明峯亦指，馬灣珀麗灣本月錄約12宗買賣，已超越上月全月，該盤21座中層A室，實用面積約549方呎，去年7月叫價700萬元，減價至565萬元轉售，呎價約10,291元。原業主持貨逾6年，帳面仍蝕35萬元。

二手市場連環出現蝕讓成交